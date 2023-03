Trazos de la conquista de la transparencia en México

Hace 20 años se publicó la primera ley de transparencia en nuestro país, si bien la lucha por alcanzarla comenzó años atrás, el 2002 pasó a la historia por ser el año en el que inició la batalla por la consolidación institucional del derecho de acceso a la información en México.

Dos décadas después podemos decir que el camino no ha sido fácil, ha sido todo menos lineal, hemos tenido victorias y derrotas, avances, obstáculos y algunos retrocesos; sin embargo, me atrevo a decir que, de lo que no hay duda es que la transparencia se ha convertido y debe continuar siendo un elemento imprescindible del debate público y de nuestro sistema político.

Naturalmente un acontecimiento como éste, particularmente en una coyuntura agitada para los organismos constitucionalmente autónomos, merecía ser recordado y reconocido. Pensando en la mejor forma de hacerlo, vislumbramos en la caricatura política una opción excepcional para no caer en las lógicas tradicionales y acartonadas de comunicación que muchas veces se adoptan desde las instituciones públicas.

La Feria Internacional del Libro de Guadalajara fue el marco idóneo para iniciar una serie de presentaciones de la obra “Batallas, Derrotas, Victorias, Crónicas y Trazos de la Conquista del Derecho de Acceso a la Información en México: a dos décadas. Acceso a la Información 2002-2022”.

Este proyecto editorial, único en su tipo, narra las victorias y derrotas acontecidas durante estos 20 años a través del trazo agudo e ingenioso de 24 caricaturistas políticos y de la aguda pluma de más de 20 cronistas. Las ilustraciones de los más reconocidos moneros (como también se les conoce a los caricaturistas) son en sí mismas ensayos gráficos sobre lo ocurrido a lo largo de estas dos décadas, acompañadas de breves textos para ilustrarlas.

Sirva este modesto espacio para agradecer a Alarcón, Chubasco, Darío, Paco Baca, Rictus, Solís y a todos los demás artistas que plasmaron sus ideas y trazos en esta obra que conmemora victorias como la creación del entonces IFAI, las reformas constitucionales, la protección de datos personales como derecho humano y por otro lado la procastinación legislativa, iniciativas regresivas, la austeridad amenazante y muchos momentos más que se retratan en esta obra.

Un proyecto de esta magnitud solo fue posible sumando voluntades y trabajo coordinado entre el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México (INFO CDMX) el órgano garante nacional, INAI; y el apoyo decidido de 20 organismos garantes locales integrantes del SNT.

Al final de esta columna les comparto el link para su consulta digital. La invitación está abierta para todas las personas interesadas en adentrarse a la lectura de esta obra de colección, la cual representa una oda a quienes han contribuido de manera decidida a lo largo de estos 20 años para convertir a la transparencia en un valor indispensable de nuestra democracia.

Es, además, un recordatorio del camino que aún falta por recorrer en materia de transparencia y acceso a la información, pero, sobre todo, un recordatorio de que no debemos dar ni un paso atrás en lo alcanzado hasta ahora, sino apostar y seguir trabajando para su fortalecimiento y consolidación. Con ello, hagamos lo que nos corresponde.

Liga para consulta y descarga digital:

https://infocdmx.org.mx/images/biblioteca/2022/Batallas.pdf

Laura Lizette Enríquez Rodríguez

Comisionada del INFOCDMX

@lauraenriquezr @InfoCdMex

