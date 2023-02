Juan Zepeda el “underdog”

El precandidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura del Estado de México, Juan Zepeda, decidió no salir a hacer precampaña, la cual concluye este 12 de febrero, mientras que las precandidatas del PRI y Morena ya están en auténticos mítines electorales cuando aún faltan casi dos meses para arrancar.

El tope de gastos para precampaña es de 42 millones de pesos, Alejandra del Moral y Delfina Gómez han alardeado en redes sociales los recorridos que diariamente hacen en las diferentes regiones del estado y el alcance que han tenido en miles de mexiquenses.

Ojalá que a las aspirantes las cuentas no les fallen, recordemos el caso del senador Félix Salgado Macedonio, quien en 2021 perdió el registro a la candidatura de Guerrero cuando en una auditoría del INE, sobre sus gastos de precampaña, no se justificaron 19,872 pesos, cantidad que no fue reportada por Morena ni por el exalcalde de Acapulco, así que hoy, más que nunca, partidos y aspirantes deben ser cuidadosos con los números, y no olvidemos que el órgano electoral ya sancionó a Del Moral con el retiro de 300 espectaculares.

Ahora bien, lo que llama la atención es ¿por qué el candidato naranja no ha hecho precampaña, tomando en cuenta que la encuesta de El Financiero le otorgó 15% de la intención del voto? En 2017, Zepeda arrancó último en la contienda a la gubernatura con el PRD con un 3%, y para sorpresa de todos terminó con 18.3%, la mejor votación del Sol Azteca en su historia en la entidad.

Al exalcalde de Nezahualcóyotl se la ha atribuido este crecimiento por su forma tan característica de hacer campaña, sume también su desempeño en los debates, donde siempre eleva sus números en las encuestas. En esta ocasión se espera que los tres candidatos acudan y será un factor decisivo para el electorado el escuchar sus propuestas.

Zepeda Hernández es reconocido por su trabajo de campo, desde Ecatepec hasta la zona de los volcanes siempre ha sido territorio donde el emecista tiene presencia, aunque en la actualidad, la mayoría de dicha zona es gobernada por Morena, por lo que pelearía esos votos contra el sólido bloque de la maestra Delfina.

Será interesante ver cómo MC llevará su campaña en el Edomex, pues hoy por hoy el partido que encabeza Dante Delgado es reconocido por sus ideas alegres, originales y mediáticas, fuera del rígido molde electorero y definitivamente saben llegar a los jóvenes, muestran a sus aspirantes más cercanos y fuera del estereotipo político de antaño y obsoleto.

Ahí está el fenómeno de Samuel García en Nuevo León, quien también inició en último lugar y donde muchos catalogaron su campaña como de “likes”, no de votos, pero al final fue empático con la mayoría regia, los convenció y ganó la elección.

Sin duda, la marca Zepeda es un diamante al que sólo falta pulir para convertirlo en un fenómeno social de alcance nacional, que garantiza un porcentaje significativo de la votación estatal y su prospección de crecimiento es mayor a cualquier otro perfil en la historia de ese partido para la entidad hoy gobernada por Alfredo del Mazo Maza. Es lo que los expertos llaman un “underdog”.

POR LAURA PUENTE

CONSULTORA EN ESTRATEGIA E IMAGEN POLÍTICA

@LauraPuenteEn

LSN