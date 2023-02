La culpa no es de ellas

En noviembre pasado, el grupo Soup du Jour publicó una carta dirigida a la artista Monica Bonvicini, titulada "Más vale insoportablemente tarde que nunca”, donde critica su discordancia entre su práctica feminista y la poca voluntad para renunciar laboralmente a la galería König, luego de las acusaciones por "conducta sexual inapropiada" contra su fundador, Johann König.

“Nos dirigimos a ti porque hemos llegado a verte como una aliada […] Te pedimos, Monica, como alguien que insistentemente se pone en el mundo como feminista, que nos ayudes a comprender el status quo actual de tu relación con König Galerie”, dice la carta.

Un artículo en Die Zeit apunta a que al menos 10 mujeres han acusado a König de conductas inapropiadas. La decisión de Bonvicini de no romper lazos con el galerista fue criticada por varias figuras del arte. Parece que, una vez más, nos toca a nosotras hacernos cargo de las acciones de ellos. La colectiva afirma no demandarle nada a Bonvicini sino querer “apelar” a su congruencia y a que su “ambigüedad”, no se lea como una estrategia de desviar la crítica y mantener la posibilidad de continuar una relación con König Galeria.

Desde la publicación del reportaje, una decena de artista se han retirado del catálogo de König. Aún no han hablado sobre el termino de su representación y no está claro si esta relacionado con las acusaciones. No tendrían porqué hacerlo, ya que ellos no son responsables de responder por ningún señalamiento.

Ya que Monica ha construido una carrera basada en contenido feminista, resulta idóneo que su actuar sea consistente con el trabajo e ideas que propaga; sin embargo, no debe ser señalada por lo que otros hagan. Actualmente no hay ningún proceso judicial en contra de König y la investigación sigue en curso mientras el galerista busca inversiones en el mundo, como en la Semana del Arte en México.

POR MELISSA MORENO

MELISSA.MORENOC@GMAIL.COM

@MELISSOTOTOTA

PAL