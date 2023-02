Mordaza a la UNAM: alguien en la corte padece insomnio

Ahora que ha sido inaugurada la carretera Agua Prieta-Bavispe la región sigue igual o más peligrosa que cuando masacraron a mi hija Rhonita, a mis nietos y demás familiares. Las autoridades son parte o están coludidas con el crimen organizado, se lo hemos hecho saber al gobierno federal y a la opinión pública, una muestra de ello es que existe un desplazamiento forzado, que sigue habiendo delitos de alto impacto y que seguimos siendo víctimas de acoso por parte de autoridades municipales. Así me lo hizo saber Adrián LeBaron, patriarca de la familia agredida con total impunidad en noviembre de 2019 y que hoy se pregunta ¿porqué no nos invitaron a la inauguración, qué les debemos? ¿a quienes van a servir esos nuevos caminos?, se les va a pavimentar al crimen organizado, se les harán rutas más eficientes o servirán para que las familias huyan más rápido. Lo que demandan las víctimas es que se planifique cómo harán las autoridades para dar seguridad en la región. Que no nos hayan invitado a la inauguración de esa carretera, que nos hagan el fuchi, dicen, es lo de menos. “Pero eso sí, vamos a ir a Palacio Nacional, aunque no nos dejen entrar, para decirle al presidente que el camino a la justicia aún es de terracería, y de la mala”. Como dato, la Fiscalía General de la República (cuyo titular no aparece por ningún lado), no ha detenido ni a la mitad de los implicados en el asesinato de las 9 integrantes de la familia LeBaron.

El cese definitivo de operaciones de Aeromar, es una desgracia para sus más de 600 trabajadores, 80 pilotos entre ellos, jefas y jefes de familia que de la noche a la mañana perdieron su fuente de ingreso que llevaba 35 años en servicio. La tragedia de Aeromar incluye la huida impune del dueño Zvi Katz, y muestra una vez más lo complejo que es operar una compañía de aviación que no pudo sufragar un adeudo superior a los 4 mil millones de pesos entre salarios, impuestos, servicios aeroportuarios y combustible, entre otros. Lo anterior viene a cuento porque ya en este espacio habíamos hablado de lo difícil que les fue subsistir a empresas aéreas como Mexicana de Aviación, Líneas Aéreas Azteca, Aerocalifornia, Avolar, Aviacsa o Interjet, por citar solo algunas. Ojalá que este triste episodio sirva de ejemplo a las autoridades federales que en casi dos años han sido incapaces de recuperar para México la categoría uno en aeronáutica y desistan de querer meter al ejército a empresario aéreo para revivir lo que queda de Mexicana de Aviación porque, de no ser mediante transferencias millonarias del erario, no se ve por donde pueda operar una aerolínea sin pérdidas. Que se sepa, no abundan los oficiales de SEDENA especializados en el intrincado mundo de la aviación comercial internacional.

El amparo para que el comité de ética de la Universidad Nacional no difunda los resultados de la investigación en torno al plagio o no de Yasmín Esquivel, es un hecho lamentable de censura, evidencia que la ministra se sabe culpable, que ella misma no confía en su inocencia y que se hunde cada vez más en el cieno de sus mentiras con tal de no abandonar el suculento y bien remunerado hueso. El amparo al que recurre Esquivel Mossa sienta un serio precedente porque significa que un juez ordena guardar silencio a la UNAM. La institución ha dicho que acatará la orden, aunque lamenta la suspensión provisional otorgada a su ex alumna. Lo que es seguro es que la Universidad Nacional tendrá que emitir un dictamen tarde o temprano y de ello el país entero se va a enterar. Mientras eso ocurre, alguien en la corte padece insomnio.

El alcalde en Gustavo A. Madero, Francisco Chíguil, gana terreno como promotor de las aspiraciones de Claudia Sheinbaum en la zona norte de la CDMX con miras al 2024. En el deportivo Hermanos Galeana de la demarcación, Chíguil organizó la segunda Asamblea Informativa más grande en favor de la jefa de gobierno con más de 35 mil morenistas, y a su llamado se sumaron otras fuerzas políticas locales. Por lo que se ve, Chíguil echa toda la carne al asador para convertirse en uno de los mayores aliados de Sheinbaum hacia La Grande en 2024.

Y en su gustada sección Hágase la ley, pero en los bueyes de mi compadre” presentamos: el presidente Andrés Manuel López Obrador le ha respondido a la presidenta del Perú que no le entregará la presidencia de la Alianza del Pacífico porque ella encabeza un gobierno “espurio”. Lo que llama la atención es que ese mismo rigor moral del tabasqueño mira hacia otro lado ante los cotidianos abusos y violación de los derechos humanos de los pueblos de sus amigos dictadores del continente como Nicolás Maduro de Venezuela, Daniel Ortega de Nicaragua o Miguel Díaz-Canel de Cuba, a quien hasta condecoró con el Águila Azteca. Ojo, lo más preocupante es esa actitud de no soltar la presidencia de la Alianza porque, ¿se va a poner así si su grupo pierde la presidencia de México en 2024?

POR ENRIQUE MUÑOZ

ENRMUZ@HOTMAIL.COM

@ENRIQUEMUNOZFM

PAL