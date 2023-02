Ligue y Seguridad en Línea

De acuerdo con un estudio realizado por The Competitive Intelligence Unit, para 2023, 54.8 millones de mexicanos (61.3% de los internautas), declararon haber empezado una relación de amor o amistad a través de internet en algún momento de su vida, un aumento relevante frente a 50.6% en 2022.

Actualmente, las principales redes utilizadas para este fin fueron Instagram, con 50.9% de las menciones, seguida por WhatsApp (47.2%), aplicaciones de citas (41.3%) y Facebook (39.4%). Cabe destacar que existen usuarios que siguen usando herramientas tradicionales como llamadas telefónicas (11%), correo electrónico (6.4%) y mensajes cortos o SMS (4.1%).

El alto uso de aplicaciones específicas de ligue, 4 de cada 10 usuarios de internet, se explica por la alta penetración de equipos inteligentes y la presencia de paquetes de datos en todos los esquemas de pago (prepago y pospago) y con precios cada vez más accesibles. Incluso, actualmente algunos operadores ofrecen planes de navegación extra para el uso especifico de este tipo de aplicaciones.

A pesar de lo anterior, solamente 13.6% de los internautas declaran que actualmente se encuentran usando de forma activa una aplicación de ligue. Entre las personas que no las utilizan, 35.3% mencionan que ya tienen una pareja, 29.1% no les interesa esta herramienta, 26.4% las consideran inseguras y 9.1% no creen que sean efectivas.

Como toda actividad digital no todo es ideal, ya que existen problemas generados a partir de esta búsquedas que desembocan en acciones negativas para la seguridad o integridad de los usuarios, pues 3 de cada 4 usuarios de aplicaciones de ligue consideran que estas presentan riesgos para su seguridad o integridad.

Los principales riesgos que los usuarios perciben son contactar perfiles falsos (84.1%), actos delictivos (81.8%), robo de identidad (61.4%) y ciberacoso (59.1%).

Al respecto, de acuerdo con el Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA) 2021, muestra de la ENDUTIH, 21.7% de los usuarios de internet (17.7 millones) mayores de 12 años fue víctima de ciberacoso en los últimos 12 meses, razón que aumentó 0.7 puntos porcentuales (pp) respecto al registro del año previo de 21.0% de los usuarios.

La conducta más común de acoso virtual fue el contacto en línea empleando identidades falsas, tal que 35.7% de los usuarios fue víctima de esta situación en 2021. La segunda mayor incidencia de ciberacoso fue recibir mensajes ofensivos con una proporción de 33.1% de los internautas y en tercer lugar, la recepción de contenido sexual con una razón de 25.5% del total.

Ante estas acciones, los usuarios adoptan medidas de seguridad para lograr tener encuentros seguros. En específico, prácticamente todos los usuarios buscan que los perfiles tengan más de una foto, mientras que 86% buscan que sean perfiles verificados y 63% procuran tener conversaciones largas antes de conocer a alguien.

Si bien, la la tecnología ha modificado y facilitado nuestras relaciones sociales, es importante tomar en consideración que existen riesgos al usarlas. Las aplicaciones constantemente están haciendo ajustes para mitigar estos problemas, sin embargo, también es parte de nuestra labor asegurarnos de tomar las medidas necesarias para salvaguardar nuestra integridad lo mas posible.

POR GONZALO ROJON

GONZALO.ROJON@THECIU.COM

@GROJONG

PAL