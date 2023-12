Agenda migratoria

Será el próximo miércoles 27 de diciembre cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador se reúna con los enviados de su homólogo estadounidense Joe Biden. El mandatario mexicano confirmó este viernes que estarán en Palacio Nacional el secretario de Estado, Antony Blinken; Elizabeth Sherwood-Randall, asesora para seguridad nacional de Estados Unidos y Alejandro Mayorkas. El tema que van a tratar es la migración.

La despedida

Una última travesura quiere hacer Reyes Rodríguez antes de dejar la presidencia del Tribunal Electoral, pues propone que la Corte determine si el ex ministro Arturo Zaldívar incurrió en ‘faltas' electorales. Aunque nos hacen ver que es muy difícil que prospere esa propuesta, pues el funcionario ya no tiene el respaldo interno.

Alianza estratégica

Para dejar claro que habrá apoyo sindical, el secretario general de la CATEM, Pedro Haces, acompañó ayer en Baja California Sur a la precandidata de la 4T a la Presidencia, Claudia Sheinbaum. Esto permite suponer que seguirán una alianza estratégica con miras a fortalecer la Cuarta Transformación en nuestro país.

Quería librarla

El ex gobernador de Tamaulipas entre 1999 y 2004, Tomás Yarrington, no logró que un juez federal cancelara la orden de aprehensión que hay en su contra por lavado de dinero en la compra de diversos inmuebles en México y Estados Unidos. El juzgador determinó que el delito no ha prescrito, por lo que el mandamiento judicial se mantiene vigente.

Seguridad navideña

Un importante operativo se prevé tener para los próximos días en la CDMX, y es que la Secretaría de Gobierno, a cargo de Ricardo Ruiz, adelantó que se pondrá en marcha el operativo “Fiesta de Año Nuevo 2024”, con más de 12 mil elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y servidores públicos de 13 dependencias, coordinados por la SSC.

