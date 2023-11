Y si Xóchitl se va...

¡Ya bajaron a Xóchitl! Se ha escuchado sobre la probable baja de la candidatura de Xóchitl Gálvez, y que el Frente Amplio por México no está funcionando como lo pensaron.

¿Y si Xóchitl es eliminada de esta ecuación? Se estaría confirmando tácitamente, que fue una mujer utilizada por ese grupo de hombres de poder, que se vieron obligados a dejarse llevar por la ola positiva, de la presunta candidata.

La violencia política de género, va encaminada a proteger a las mujeres que toman la decisión de dedicarse a la política buscando puestos en donde puedan desarrollar sus habilidades y pertenecer al aparato del estado que permite la gobernabilidad en nuestro país.

El concepto de violencia política contra las mujeres es un concepto amplio que implica asumir que cualquier mujer en ejercicio de sus derechos político-electorales puede ser víctima de este tipo de violencia, lo anterior independientemente de si es aspirante a una candidatura, es candidata o se encuentra ejerciendo algún cargo de elección popular (concepto del área de Igualdad INE). La ejercen: agentes estatales, superiores jerárquicos, colegas de trabajo, dirigentes de partidos políticos, militantes, personas precandidatas y candidatas, medios de comunicación, un particular o un grupo de particulares

Desde el año 2020 el INE ha visto 341 denuncias de violencia política de género y ha sancionado a 297 personas.

Xochilt si puede ser blanco de violencia política de género, pero esto solo se sabrá cuando el Frente Amplio por México tome la decisión final de quién será su candidato final. De no ser favorecida, habría que ver por que se fingió el apoyo a una mujer por el simple hecho de que no les quedó de otra, más que aceptar por presión social esta decisión, haciendo a un lado la máscara de equidad que presumen tener. Que Xóchitl no sea la candidata como decisión final, si pondría en aprietos a las cabezas de los partidos que hicieron creer que la apoyaban, y que en su mayoría son hombres.

Hacer leña del árbol caído, es común en algunos dirigentes, reaccionando a la conveniencia propia personal. Retirar el apoyo a su encaminada candidata por el simple hecho de que ya no es competitiva, es ejemplo del si ejercicio de violencia política de género, por el simple hecho de no dejarle el espacio, no solo por que ya no es competitiva, sino por que los pone en un lugar de aprobación de su decisión, ya que no daría el ancho Xóchitl.

POR BRENDA BORUNDA

LICENCIADA EN DERECHO Y MÁSTER EN ESTUDIO Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO POR LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA / EXDIPUTADA FEDERAL DE LA LXIII LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN

@BRENDABORUNDA

