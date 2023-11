Todo listo para las precampañas

Encendidos están los motores para que este lunes inicie la precampaña rumbo a la elección presidencial de 2024. La abanderada de la 4T, Claudia Sheinbaum, empezará en Veracruz sus recorridos; la aspirante del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, hará lo propio en Chihuahua, específicamente en Ciudad Juárez; y el emecista Samuel García, en Jalisco. Y el INE, presidido por Guadalupe Taddei, estará muy atento a los gastos que se realicen.

Paridad, también en cash y en spots

Por cierto, es un hecho que la paridad de género va en todas sus formas, pues el Tribunal Electoral, presidido por Reyes Rodríguez, aprobó que los partidos destinen el 50 por ciento de los recursos para precampañas y campañas a mujeres. No sólo eso, sino que también deberán incluirlas en la mitad de sus spots en radio y televisión.

Fiscal, en aprietos

El fiscal de Aguascalientes, Jesús Figueroa, no tendrá un cierre de año como esperaba. El caso del magistrade Ociel Baena está creciendo y en el estado dan por sentado que su versión sobre esa muerte no está permeando como quisiera. La crítica aun no llega a la gobernadora Tere Jiménez, pero si se descuidan la va a raspar.

Coreanos ofrecen inversiones

En la mira de Corea del Sur está México, por sus ventajas en materia comercial. El embajador del país asiático, Taewan Huh, ofreció cooperación económica “más allá del nearshoring”, para consolidar la transformación e innovación. De hecho, hay compañías coreanas interesadas en invertir aquí, principalmente las relacionadas con autos eléctricos.

Proyectan vuelo AIFA-China

Nos cuentan que el estado de Hidalgo, gobernado por Julio Menchaca, tiene un plan para impulsar un vuelo directo desde el AIFA a China. El secretario de Desarrollo Económico de la entidad, Carlos Henkel Escorza, explicó que trabaja con la federación para concretar ese proyecto, con miras a detonar inversiones chinas en las entidades del centro del país.

