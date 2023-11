El Kuma y el ministro: sin lugar para los tibios

El doctor Patán lleva todo el sexenio repitiéndolo: aquí no hay lugar para los tibios. El reconocimiento a los logros infinitos de nuestro Presidente Eterno y la entrega sin pudores a los humillantes ritos de iniciación del transformacionismo son requisitos ineludibles para encontrar un lugar de privilegio en el cambio. Hay que dejarse ir. Déjenme ir a dos ejemplos recientes.

El último es, por supuesto, el del ministro Saldívar. Vaya talento. Mientras algunos mediocrones y algunos optimistas del campo conservador especulaban con que en realidad don Arturo era el hombre que inyectaba mesura al régimen desde sus interiores, hagan de cuenta el gusano que se come la manzana desde dentro como decía que tenían que hacer los revolucionarios, corrijan al doctor Patán si se equivoca, el trotskismo, en realidad el ministro de la Transformación trabajaba activamente y sin cortapisas en pro de nuestro Líder Eterno. Su camino fue largo y empedradísimo, porque no es fácil asumir durante tantos años semejante papel cuando uno trabaja en el Máximo Órgano Constitucional, pero la recompensa llegó. Parece ser que se la va a cumplir lo de terminar con la Suprema Corte y con la cursilería burguesa de la división de poderes, gracias a mi Claudia.

El otro caso es el de Pedro Kumamoto. Mucho más joven y, hasta hace unos días, más cauteloso que el ministro, mi Kuma no tuvo que superar el Vía Crucis de renuncia al decoro que, de Manolito Espino a los recientes embajadores priistas, han pasado muchos de sus mayores. De hecho, el único Vía Crucis que tuvo que pasar mi Pedriux en los últimos tres que cuatro años fue el de una carrera bastante anodina: el Vía Crucis del aburrimiento. Con todo, tuvo que pagar un precio alto para sumarse a la Transformación: declararla públicamente como la única opción para Jalisco y por lo tanto decir exactamente lo contrario a lo dicho durante toda su carrera: que es una opción súper viable para un estado sumergido en la violencia como Jalisco. No es poca cosa, cuando los abrazos no acaban de cuajar y el sexenio de nuestro Líder rompió, por ejemplo, todos los récords de asesinatos. Con todo, la Cuarta aprieta, pero no ahorca. Mi Kuma se vio obligado a liberarse completamente de su ego, o sea a abrazar esta forma fritanguera del zen que es el chairismo, pero no fue forzado a la prueba más cruel: fotografiarse con uno de esos chalecos como morados, prueba morenista de que has renunciado a todo para entregarte por completo al Tlatoani.

Una advertencia para los que decidan pagar el precio y sumarse al movimiento: ni siquiera eso te garantiza en sitio entre nosotros. Vean a Sabina Berman. Cada semana da muestras más histéricas de sometimiento y ni así consigue que la tomen realmente en serio. El reino de los cielos tiene las puertas muy estrechas, compañeres.

POR JULIO PATÁN

COLABORADOR

@JULIOPATAN09

PAL