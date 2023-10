Dos mexicanos, rehenes de Hamás en Gaza

En un hecho lamentable, la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, escribió en su cuenta de X que la embajada de nuestro país en Israel le comunicó que una mexicana y un mexicano han sido presuntamente tomados como rehenes por el grupo Hamás, en Gaza, este sábado. Versiones extraoficiales señalan que podría tratarse del mexicano Orión Hernández Radoux, de Tepotzotlán, que se encontraba en un festival de música en el sur istaelí cerca de la frontera con Gaza, e Ilana Gritzewsky, quien habría sido secuestrada en un kibutz atacado por Hamás. Hasta el momento, el presidente Andrés Manuel López Obrador no se ha pronunciado sobre el tema.

*Las cosas en el PRI no andan bien todavía y se vislumbra un tsunami en el partido tricolor. Resulta que Alito Moreno está denunciado por la Auditoría Superior de la Federación que ha encontrado irregularidades en la Secretaría de Salud de Campeche por más de 27 millones de pesos cuando él era gobernador y además tiene pendiente una investigación de juicio político en la Comisión Instructora de la Cámara de Diputados. En el partido decidieron expulsar a 12 integrantes de sus filas, entre ellos a los senadores Miguel Ángel Osorio. Chong, Claudia Ruíz Massieu, Eruviel Ávila Villegas y Jorge Carlos Marín, entre otros, pero resulta que estos personajes de la vida política ya habían renunciado anteriormente a su militancia priísta. Es decir, para Alito Moreno el que se la hace se la paga y aunque se tardó semanas, hoy puede decir “tú no renuncias, yo te expulso”. Para cerrar con broche de oro, el PRI rescató un escaño en el Senado de la República, ya que después de haberse separado e irse al Partido del Trabajo, la legisladora poblana Nancy de la Sierra regresa al tricolor donde Alito la recibió con los brazos abiertos porque no tienen absolutamente a nadie con popularidad y peso político en Puebla para las próximas elecciones. Ahora De la Sierra será quien abandere al PRI como candidata al gobierno de esa entidad, porque Blanca Alcalá y otros priístas poblanos no dieron el ancho para ser aspirantes a la gubernatura en la entidad. Ahí para la otra…

*En MonitorEsMultimedia platiqué con el hoy ex delegado de los programas de la 4t en Puebla, Rodrigo Abdala, quien comentó que la comisión nacional de elecciones de Morena está facultada para sumar a cuatro perfiles, dos hombres y dos mujeres más, por lo que pueden ser hasta 8 los participantes en la encuesta y uno de ellos podría ser él. Si se considera el trabajo realizado durante este sexenio por Abdala Dartigues, su militancia a toda prueba y que en la primera elección interna de hace una semana quedó a nueve votos del segundo lugar entre 27 aspirantes, el Caballo Negro en Puebla podría ser él y figurar en la boleta el próximo 2 de junio.

*La intensa sequía y las tardías lluvias de la temporada han provocado un desplome del 50% de las cosechas de este año en entidades productoras de maíz como Sinaloa, Jalisco y Estado de México, por lo que para fin de año el precio de la masa y la tortilla podría dispararse impactando el índice inflacionario que no se ve para cuándo baje del 3% que, dicen los economistas, podría prolongarse hasta mediados de 2025. Y es que para quienes ven en la importación de maíz una salida a la escasez, habrá que recordarles que el “peso fortachón” ha perdido músculo y de los 17 ha pasado a los 18.20 por dólar y para el primer trimestre de 2024 podría alcanzar los 19 a 19.50 por cada billete verde, lo que encarecerá las importaciones del grano.

POR ENRIQUE MUÑOZ

ENRMUZ@HOTMAIL.COM

@ENRIQUEMUNOZFM

