En Golda, de Guy Nattiv, Meir (Helen Mirren) se sorprende por una inquietante revelación: el director del Mossad, Zvi Zamir, le confiesa que los espías israelíes nunca escucharon la orden de Anwar Sadat de atacar Israel ya que el general Eli Zeira, jefe de la inteligencia militar israelí, no activó un dispositivo de escucha que Ashraf Marwan, el espía del Mossad, había colocado en la oficina del presidente egipcio. Es un secreto, le ordena Meir, que debe permanecer enterrado para siempre. La primera ministra salta sobre la granada “and takes one for the team”.

El secreto se mantendría durante casi medio siglo, hasta 2020, cuando las autoridades israelíes desclasificaron una parte del informe final de la Comisión Agranat. Según otros documentos desclasificados en 2018, Zeira nunca confió en Marwan, convencido de que era un agente doble. La peli muestra la preocupación de Henry Kissinger (Liev Schreiber) por mantener a los rusos tranquilos y los precios del petróleo bajos. La guerra de Yom Kippur, una batalla de 18 días entre Israel y las fuerzas combinadas de Egipto y Siria, provocó la muerte de más de dos mil soldados israelíes.

Las diferencias entre lo que ocurrió en la guerra del Kippur de 1973 y la conflagración entre Hamás e Israel es que aquella fue una guerra entre estados soberanos y ejércitos convencionales. Egipto y Siria querían recuperar el territorio perdido en una guerra anterior y la guerra se libró en el marco de la Guerra Fría. Moscú y Washington fungieron de mediadores. Con la guerra en Crimea y el conflicto en Asia por Taiwán el panorama global no parece tan alentador.

En una entrevista con Al Jazeera el 15 de octubre, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán advirtió que mientras continúe la campaña de Israel en Gaza, “es muy probable que se abran muchos otros frentes”. El escalamiento del conflicto entre Irán e Israel es un escenario plausible. De acuerdo a Dalia Dassa, del Foreign Affairs, tras la retirada de Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán en 2018, esa guerra se ha recrudecido. Irán ha fortalecido sus vínculos con Rusia y ha limado asperezas con la mayoría de sus vecinos árabes, incluidos los saudíes.

En días recientes, Hezbollah comenzó a lanzar misiles antitanques más poderosos y sofisticados hacia el norte de Israel. Imaginemos que podría pasar si los israelíes realizan un ataque con mayor severidad a Hezbollah y Estados Unidos realiza operaciones militares en contra de targets estratégicos iraníes.

POR ALEJANDRO ECHEGARAY

CONSULTOR

@aechegaray1

MAAZ