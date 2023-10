Eiza González atragántate con esa fruta apetitosa que es Mario Casas

EIZA GONZÁLEZ LO QUE TE DURE ESA FRUTA APETITOSA QUE ES MARIO CASAS, TU ATRAGÁNTATE, QUE ESOS MANJARES NO SE PRUEBAN A DIARIO

Eiza González tiene un “guardadito” un “no sé qué, que qué sé yo, que los vuelve locos y es muy suertuda o sabe escoger muy bien, no sé qué es, pero ahí hay algo porque al divino actor español, Mario Casas, le duele la cara de ser tan guapo, además, él se sabe lindo y mira a todas como diciendo: “No me veas tanto porque me gasto” y es que es tan guapo que te tienes que acercar a pellizcar a ver si es real y si es de a verdad y todo eso lo seleccionó Eiza González para irse de vacaciones a Roma donde el hermoso Mario la hospedó en un Palacio, ¡ella si sabe y muestra: -Mira yo a quien traigo-.

Las envidiosas piensan: -¿A ver cuanto le dura?- Lo que le dure, ojalá se atragante con esa fruta apetitosa.

LUIS ENRIQUE GUZMÁN NO QUIERE LA CUSTODIA DEL “HIJO DE ELLA” COMO SI EL NIÑO FUERA UNA MASCOTA, PERO ¡AGUAS! POR LA CUSTODIA DE UN PERRO SE DESATAN GUERRAS

Luis Enrique al estilo de su tío, Luis Miguel ya dijo: -No quiero la custodia del hijo de “ella”, pero el niño no es una mascota. Y atención, porque por la custodia de un perro se desata la guerra y se te van a la yugular. El hijo de Enrique Guzmán dice que es su derecho pedir ante el tribunal y decir que no es su hijo… No sé qué digan los Tribunales, el problema aquí es el abandono del niño…¡Alguien debería poner orden ante tanta embarradera!

DICEN QUE ÉSTA ES LA VERDADERA RAZÓN POR LA QUE MARIE CLAIRE HARP TERMINÓ CON JOSÉ MANUEL FIGUEROA

Dicen que después de “La casa de los famosos”, Marie Claire Harp se dio cuenta que no necesita vejigas para nadar, que está guaperrima y que José Manuel Figueroa sigue sin cumplirle ni dar el paso definitivo al matrimonio y que su mamá la aconsejó: - te puedes conseguir algo mejor. Y él es genio y figura, ¡hasta la sepultura! y si la Miss Universo lo acusa de celoso y maltrato, eso no se quita ni se cura porque no es gripa. Esa es la razón por la que terminaron.

Yo le digo a José Manuel: -no la dejes ir, no nos engañemos, mujeres con la belleza, elegancia y clase de Marie Claire no crecen en los árboles.-

Marie Claire: -No porque Figueroa sea celoso va a terminar encerrándote, eso pasa en las telenovelas, no entre las personas que son tan públicas, tampoco es tan fácil encontrar a alguien guapo, generoso, detallista y que te ame tanto como él a ti.

DEJÓ CAER A LYN MAY Y NI METIÓ LAS MANOS, NI QUE LYN PESARA 200 KILOS, SOLO PESA 44 Y AÚN ASÍ LA AZOTÓ CONTRA EL PISO

Azotaron Lyn May, la dejaron caer como si pesara 200 kilos cuando pesa 44 y aunque si es elástica tampoco es una pelota de goma. Es criminal que contraten a alguien que no tiene ni idea de cargar a una diva, el disque bailarín ni metió las manos cuando tenía que cachar a la vedette.

POR SHANIK BERMAN

MAAZ