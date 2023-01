Sin probidad

La probidad es la moralidad, la integridad y la honradez con las que desempeñan las acciones. Mas que una simple palabra o un calificativo, es un concepto que integra varias virtudes, de esas que la sociedad mexicana en estas “modernidades” esta dejando en el olvido. Lo más alarmante de la realidad mexicana, vista desde su óptica política, es que estos valores como la ética, la moralidad, la honradez, la rectitud, la integridad, todo esto englobado en la probidad ya no se promueve desde las altas esferas del poder. Estos conceptos han sido reducidos a meras frases de campaña y de marketing político que en la realidad no se aplican. El caso de corrupción en la que fue descubierta la señora Yasmín Esquivel, quien se ostenta hoy como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es un claro ejemplo de esto. “La falta de probidad debería ser suficiente para exigir la separación de Yasmín Esquivel. Es un requisito indispensable para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”. Así lo enfatizó en entrevista en nuestro programa de radio Alejandro Envila, abogado y académico de la Universidad Nacional Autónoma de México quien aseguró que en esta defensa a ultranza que hace el presidente mexicano de la esposa de su principal contratista José María Riobóo, ya le reporta un desgaste a su argumento del combate a la corrupción. Quien en esta historia de corrupción también ha sufrido efectos irreversibles en su imagen, sin duda alguna, es la misma UNAM. Envila nos dijo que la institución educativa tuvo la oportunidad de resolver este problema desde el origen pero que a estas alturas ya es muy difícil solucionarlo. Aseguró que la comunidad universitaria está agraviada, muy insatisfecha con la actuación del abogado general de la máxima casa de estudios y del mismo rector Enrique Graue al enviar el caso a una instancia imposibilitada de decidir sobre el título de la alumna Esquivel. Alejandro Envila aseguró que la forma mas sencilla de resolver todo este entramado iniciado en un acto de corrupción en 1987 es que la señora Esquivel renuncie a su posición de ministra de la Suprema Corte, “aunque, seguramente, no lo hará en lo inmediato terminará haciéndolo” puntualizó. Fue nuestro invitado Envila, el primero que lanzó la convocatoria para que la Corte y su nueva presidente Norma Piña se pronuncien en torno al plagio cometido por Yasmín Esquivel porque ya terminó la investigación académica que descubrió que efectivamente existe un alto nivel de coincidencias entre las tesis en conflicto. Además, conocimos en esta entrevista que los estatutos universitarios, sí contemplan sanciones distintas al retiro de un título por plagio o corrupción. Existe el retiro de los créditos obtenidos y con ello la nulidad del título. Alejandro Envila enumeró los caminos a tomar y que no se tomaron con las consecuencias a la imagen de la UNAM y la Corte que ya conocemos. Aun con todo esto, Yasmín Esquivel se mantiene como ministra con una grave falta de probidad. Una falta de probidad que se profundizó con su pésimo manejo de crisis y la gran cantidad de mentiras que ha dicho. Ahora los ojos de todos están sobre la Corte para que se pronuncie por mantener o ratificar a una persona que, se diga lo que se diga, ya es insostenible.

Corazón que sí siente

Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República se recupera en un hospital de Baltimore de una delicada operación de columna vertebral. Según mi compañero Darío Celis, en Palacio Nacional, ya se barajan los nombres de quien tendrá que sustituirlo en breve. De comunicación social de la FGR, nada.