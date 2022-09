Pablo Lyle debe convencer al jurado que la culpa la tuvo el hombre que murió

EL CASTING ENTRE 300 JURADOS PARA ESCOGER A SEIS, NO ES PARA UN PAPEL ESTELAR EN UNA NOVELA, SINO PARA QUE PABLO LYLE CONVENZA AL JURADO CON SUS DOTES HISTRIÓNICOS DE QUE LA CULPA DE TODO LA TUVO EL HOMBRE QUE MURIÓ

Pablo Lyle tendrá que convencer a seis jurados escogidos en un casting entre 300 personas, no para el papel estelar de telenovela, sino para decidir su vida y desafortunadamente no puede llevar ni a sus amigos ni a su mamá.

Durante los cuatro días que durará su juicio para no pisar la cárcel, tiene que convencer a seis personas de su propia historia, que el señor que murió tuvo la culpa de todo.

A Pablo Lyle le cambió la vida, económicamente ha pagado tres años y medio abogados que cobran en dólares, vive vigilado y aterrado desde abril 2019, acusado de asesinato imprudencial y de huir de la escena del crimen, pero Lyle sigue pensando que él sólo defendió a sus hijos de una amenaza de muerte, aunque el señor de tercera edad no se bajó de su auto con un fierro en la mano ni con una pistola, pero Pablo, ciego de ira sintió que si traía un objeto amenazador.

No soy abogada, pero no se necesita un doctorado en leyes para saber que si el jurado tiene sentido común y valores no va a ser sencillo que lo declaren inocente y lo absuelvan de todos los cargos para que el actor vuelva a México y consiga un papel protagónico.

FRIDA SOFÍA SALE ABSUELTA, INOCENTE, LIBRE Y SIN PELIGRO DE SER DEPORTADA POR LA JALADA DE GREÑAS QUE SE DIO CON LA VECINA

Frida Sofía fue absuelta y no corre peligro de ser deportada, tampoco le quedaron antecedentes delictivos, aunque sí se refleja en su expediente el jalón de cabello que se dieron su vecina y ella según las autoridades de Miami.

PALOMA CUEVAS ES ENGAÑADA POR SU EX MARIDO, EL TORERO ENRIQUE PONCE, AHORA SE METE CON “EL PADRE EJEMPLAR”: LUIS MIGUEL. ¡CUIDADO! EN UNA DE ESAS, HASTA NOS SORPRENDE LLEVANDO DE LA MANO A LAS HIJITAS DE SU NOVIA A LA ESCUELA…

Las mujeres tenemos la antena volteada y la brújula loca, el matador español Enrique Ponce dejó a su mujer Paloma Cuevas por la joven modelo Ana Soria.

Paloma tiene la custodia de sus dos hijas, y buscando al “padre ejemplar” se hizo novia de Luis Miguel. ¡Cuidado! En una de esas nos sorprende y lo vemos llevando a las hijitas de la novia de la mano a la escuela. Paloma misma afirma que ‘El SolE le dio el anillo de compromiso pero que aún ella no le ha dado el “si”.

QUE HOLLYWOOD NO SE EQUIVOQUE, EL “CANELO” NO VA A ACTUAR PARA LOGRAR EL SUEÑO AMERICANO, ¡ÉL ES UNA ESTRELLA QUE LLEGA A ADORNARLES LAS MARQUESINAS!

El “Canelo” va a debutar en Hollywood en una de las películas de “Rocky”, pero que no se equivoquen pensando: -Este mexicanito vino a lograr el sueño americano-. Él llega ahí como superestrella, llega a adornar las marquesinas, porque no hay nadie más taquillero y Saúl no necesita que lo hagan estrella, por lo que ni se hagan las ilusiones que va a ir a trabajar por poquito dinero.

POR SHANIK BERMAN

MAAZ