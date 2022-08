INAH, en falta

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), donde hoy manda Diego Prieto Hernández, no sólo se encuentra bajo el ojo del huracán luego del sismo de 2017, y los millones de pesos que se desconoce destino y debían dirigirse a reparar el patrimonio de la humanidad, actualmente la compra de servicios coloca al personal en jaque.

Lo comento porque en plena pandemia, la limpieza de instalaciones no se ha concertado en los términos pactados, aunque en esta ocasión los fallos no corresponden a la proveedora, sino a las propias autoridades, o al menos así lo refieren desde la afectada. En una misiva enviada a Abigail Mejía Pérez, al frente del Órgano Interno de Control, Rapax resultó elegida para realizar el aseo, por lo que los funcionarios fijaron el 15 de febrero pasado como fecha para la firma de contrato. El problema es que han transcurrido casi seis meses y la formalización sigue en el aire, a pesar de la insistencia mostrada desde la empresa, y no es para menos, sobre todo al considerar que la ausencia del convenio le impide facturar y por tanto, para realizar los trámites de pago correspondientes.

Pero al retraso hay que añadir modificaciones no reconocidas por la compañía ganadora. El personal refiere que les enviaron tardíamente el documento 2022-A-ANAC-A-C-48-D00-00002676 y en el no se respetan los cambios aplicados en la Junta de Aclaraciones del proceso de compra, aunado a que tampoco coincide la oferta integrada originalmente por la empresa con la que finalmente quedó asentada.

Aunque los tropiezos fueron expuestos desde inicios de mayo a Sharon Huerta González, jefa del departamento de Servicios Generales y Contratos, así como a Luis Enrique Núñez Gayosso, encargado del Despacho de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, en últimas fechas la respuesta ha sido negativa por Luis Manuel Téllez Gaona, quien desde su puesto al frente de la Coordinación Nacional de Recursos Materiales ratificó que el INAH no está en condiciones de signar la compra en los términos pactados desde el inicio.

Entre los argumentos presentados por Rapax también figura el apoyo captado por la Secretaría de Hacienda, de Rogelio Ramírez de la O, dependencia a la que se acudió para referir el apego al Contrato Marco, y que de acuerdo con la compañía, respaldó sus alegatos. Así, la intervención del OIC se pide desde el 21 de julio, por lo que se espera pronta respuesta de este brazo de la Secretaría de la Función Pública.

LA RUTA DEL DINERO

Una entidad que voltea a ver a las sofomes para ampliar su derrama de crédito es Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA). Esto luego de un convenio para un programa piloto suscrito por Moacyr Pérez, presidente regional de occidente de ASOFOM, Enrique Presburger, presidente nacional de ASOFOM y Jesús Alan Elizondo, director de FIRA. También participan en la iniciativa Capem, Dinercap, Atrevus y Don Apoyo, en un programa global de 470 millones de pesos.

POR ROGELIO VARELA

ROGELIOVARELA@HOTMAIL.COM

@CORPO_VARELA

PAL