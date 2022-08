Karma funesto en Litio para México

No es buena idea que el gobierno sea empresario. Cuando la autoridad de México era propietario de los cines Cotsa la experiencia cinematográfica era calamitosa. Los cines eran malolientes e incómodos; había que hacer dos filas en la dulcería: una para comprar palomitas y otra, a 30 centavos, para comprar un refresco.

El gobierno terminó por reconocer que no debía meterse donde la iniciativa privada era mejor.

No obstante, la maldición no terminó. Después de iniciadas las privatizaciones en los años 90, ningún gobierno se atrevió a completarlas. Pemex y la CFE continuaron improductivamente bajo control estatal.

Incluso Luis Inácio Lula da Silva, un presidente de extrema izquierda en Brasil, lanzó a cotizar a Petrobras en los mercados internacionales. Pero en México no. Las empresas del estado continuaron siendo mal manejadas desde el gobierno.

Ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador se lamenta de que el gobierno ya no controle bancos, afores y empresas de telefonía. De tal manera, y para vengar la privatización de otros sectores, focalizó su obsesión en el sector energético, metiéndonos en un galimatías jurídico con Estados Unidos al punto de que Anthony Blinken, el secretario de Estado, realizará otra visita a México para reclamar trato parejo a las empresas y honrar los compromisos del T-MEC.

En el clímax de la fantasía estatal, AMLO creó anteayer la nueva entidad Litio para México (LitioMx), un organismo público descentralizado que nace con mal karma, porque las empresas gubernamentales mexicanas no han sido altamente productivas ni rentables. El gobierno es un pésimo gestor de activos; no sabe ser productivo, competitivo, ni eficaz. Y no hay pruebas en cuatro años de este gobierno que nos indique que con el litio esta maldición se revertirá (de hecho, las cosas siguen mal: Pemex, la CFE, el AIFA y el Banco del Bienestar sólo arrojan pérdidas).

LitioMx nace de la fantasía de que hay millones de toneladas de reservas del valioso mineral en nuestro subsuelo. Pero nadie ha probado eso. De hecho, hasta se ha desmentido que exista el mayor yacimiento en Sonora.

AMLO venderá espuma al pueblo durante los siguientes dos años, hablando de la nacionalización del litio, aun cuando la empresa sólo existirá en el papel, con magro presupuesto y con poca perspectiva. Entretanto países como Australia o Chile seguirán explotándolo como lo han hecho por años, vendiendo baterías y colocándolas en cientos de miles de autos eléctricos que ya circulan por todo el mundo.

PREMIO EUGENIO GARZA SADA

El Premio Eugenio Garza Sada 2022 será entregado el lunes 5 de septiembre. La ceremonia, auspiciada por el Tec de Monterrey y por Femsa, estará presidida por José Antonio Fernández Carbajal, Consuelo Garza Lagüera de Garza, Eva Garza de Fernández y David Garza Salazar.

