Viviendo con los mitos del alcohol

Es increíble que intentemos hablar de este tema con nuestros hijos cuando ni siquiera nosotros entendemos lo que estamos haciendo. Para ponerte en contexto de la gravedad del problema te voy a dar unas cifras y antes de que te me vayas déjame te digo que aquí no se viene a hablar de alcoholismo, sino del alcohol desde el punto de vista social, del que se vive en las fiestas, las carnitas asadas, las reuniones familiares.

Mueren más de tres millones de personas cada año a causa del alcohol, pero no hablamos sólo de alcoholismo, sino de todo lo que te puede llevar a perder la vida y en donde el alcohol está involucrado. Más del 80 por ciento de las muertes y accidentes que hay en el mundo son ocasionados por bebedores sociales, personas como tú o como yo que nos gusta la fiesta y las copitas, que no somos alcohólicos (o al menos así lo creemos), pero que no sabemos lo que estamos haciendo y es ese desconocimiento lo que nos lleva a cometer toda serie de excesos ocasionando tantas muertes en todo el mundo.

Para poder siquiera aspirar a bajar esa cifra tenemos que aprender sobre una sustancia que insistimos en introducir en nuestro cuerpo sin conocer nada de ella. La gente a nivel mundial NO SABE DEL ALCOHOL, PERO NO SABE QUE NO SABE, y al momento en que la inmensa mayoría se cree experta en el tema de inmediato se cierran a la posibilidad de aprender. Cuando comencé mi conferencia La Fiesta del Siglo en 2014 uno de mis principales retos fue lograr que los papás y mamás se abrieran y me pusieran atención; en las primeras conferencias me encontraba con un publico renuente, molesto, me recibían con los brazos y las piernas cruzadas, el cuerpo echado para atrás y el ceño fruncido.

Así que decidí poner en evidencia su raquítico y equivocado conocimiento del tema, organicé cinco sencillas preguntas de cosas que nos pasan cuando tomamos alcohol, ¡no le atinan a ninguna! Me encanta ver sus caras desencajadas cuando se dan cuenta que erraron, puros rucos como yo, de entre 35 y 60 años. Cabe mencionar que llevamos a cabo todo esto, no a modo de regaño, sino entre risas y bromas.

A partir de este momento ya son todos míos, su canal de comunicación se abre y están dispuestos a aprender. Los 70 minutos restantes son de asombro y de gozo mientras entienden todo lo que les ha pasado durante años cuando beben alcohol y se convierten, ahora sí, en bebedores responsables, porque para poder tomar decisiones sobre un tema debes tener conocimiento, sino no hay forma que puedas tomar decisiones asertivas, todo lo dejamos al azar, a la suerte.

En mis próximas columnas iré develando todo sobre las fiestas y el alcohol, te aseguro que esto podrá cambiar tu vida y, quién sabe, en una de esas hasta acabas salvándosela a alguien. Lo que sin duda podrás hacer, es hablar de este tema con tus hijos con información verdadera y con sustentos. Si tenemos suerte serás de las personas que dejarán de decir: “Si combinas diferentes tipos de alcohol, se te cruza”. El momento de aprender de este tema es ahora y el lugar es aquí.

Y recuerda siempre esta frase: “UN DÍA DE FIESTA NO TIENE POR QUE SER EL PEOR DÍA DE TU VIDA”.

POR RUDY TERCERO

@RUDYTERCEROF

R3FABRE@YAHOO.COM

