Piratas asolan plataformas petroleras

Cuando menos una plataforma petrolera en el Golfo de México, en el litoral de Tabasco, es asaltada. La última, el domingo pasado, fue la semisumergible Blackford Dolphin Aker H3, de la noruega Dolphin Drilling, que lidera Bjørnar Iversen. El botín fue de 2 mdp en equipo especializado. Dieron aviso a la capitanía de puertos y a la Policía de la entidad que gobierna Carlos Merino (Morena), no acudió al auxilio. Nulidad total. Ahora el mar es territorio del crimen. Más chamba a la Semar, de Rafael Ojeda.

CHIHUAHUA: Ni el mago David Copperfield. En minutos desapareció del listado de la Fiscalía estatal, de Javier Fierro, una suburban de súperlujo con nivel de blindaje 7, confiscada a los dueños de la financiera Aras Business Group, que defraudó a cientos de millones de pesos a inversionistas en la entidad. El vehículo estuvo dos horas en un centro comercial de donde “se esfumó”. Días antes un Mercedes, pasó al éter. Ambos, suman 4 millones de pesos. Las sospechas, según defraudados, perfilan a la Fiscalía “corralista”.

SLP: Muy acelerado está el gobernador Ricardo Gallardo, para atraer vuelos al aeropuerto potosino. El problema es que su concesionario OMA que vendió la semana pasada sus aeropuertos a la francesa Vinci Airports, no invirtió ni en limpieza de los baños. La nueva administradora, que preside Xavier Huillard, no tiene un plan para renovar la terminal, ni del resto de los aeropuertos que compró en el Centro Norte del país. El Pollo reparte nueces y aún no siembra el olmo.

MICHOACÁN: Quien tomó el control político morenista local es el gobernador Alfredo Ramírez y su secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña. Por ello, pese a las presiones de Leonel Godoy, Osbaldo Ruiz, Giuliana Bugarin y otros más, llegará un bedollista al liderazgo local: Pablo Celis Silva. No hay más lecturas.

QUINTANA ROO: El lunes el gobierno de Carlos Joaquín inicia la entrega de la administración al gobierno de Mara Lezama. La comisión de recepción la encabezará Artemio Santos y un grupo de auditores. Artemio se perfila como titular de Turismo del próximo gobierno. En el Congreso local, la coordinadora de la mayoría de Morena, será Marybel Villegas.

HIDALGO: El secretario de Gobernación, Adán López, se reunió con empresarios en Tulancingo, encabezados por Eduardo Iturbe, de la Canaco. Juran que no fue en calidad de corcholata, pero anuncian más reuniones en Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrad y Ricardo Monreal. Empresarios hablaron de la buena relación con el gobernador electo, Julio Menchaca (Morena). Política y más política, electoral.

MORELOS: Fuerte carga política y diplomática tuvo la reunión el embajador de EU en México, Ken Salazar, con el Obispo de la Diócesis de Cuernavaca, Ramon Castro Castro. La jiribilla: el Obispo es secretario general del Episcopado Mexicano, criticó al gobierno por intimidación y asesinato de curas. Ken recorrió en semanas todo el país y se reúne con líderes políticos y sociales. Informa directo a Joe Biden.

