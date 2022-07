El ciclo escolar 2021-2022 inició de manera errática, con decisiones verticales sobre el regreso presencial que –aunque necesario– no contó con una estrategia organizada y basada en el contexto de cada comunidad escolar. A unas semanas de terminar el ciclo, es evidente que como comenzó, terminará: con decisiones desatinadas de las autoridades que muestran que la educación en México está a la deriva.

Este ciclo escolar planteó el mayor desafío para el sistema educativo, pues era necesario identificar y buscar a las y los estudiantes ausentes; recuperar aprendizajes perdidos, resaltar otros que se dieron en casa; mantener un vínculo con las familias y formar a las y los docentes en el tema socioemocional para que, a su vez, ellas y ellos pudieran hacerlo con las NNA. Pero no fue así y, en cambio, las recientes decisiones de la SEP nos corroboran que el aprendizaje y bienestar de NNA no es su prioridad.

La instrucción de que las y los estudiantes obtengan al menos un seis en su calificación es una manera evitar la repetición, sin embargo, no sirve como aprobatoria si es sólo un número vacío, pues detrás no hay aprendizaje; es una manera de que las cifras hablen de estudiantes que pasan de un año a otro, pero no de la trayectoria real de NNA; es una simulación porque no da cuenta de si las y los estudiantes aprendieron, y dónde necesitan estrategias focalizadas para recuperar aprendizajes y desarrollar todas sus habilidades; es un golpe a la equidad porque amplía la brecha entre quienes aprenden y quienes no; es prolongar la probabilidad de abandono escolar porque quizá se queden este ciclo, pero cuando se encuentren con la frustración de no contar con aprendizajes básicos no van a continuar y el abandono no será de ellos hacia la escuela, sino de un sistema que ignoró el rezago que con la pandemia se acrecentó.

Ante la decisión de algunos estados de concluir anticipadamente el ciclo escolar, coincidimos con la SEP en que es importante respetar el ciclo completo, sin embargo, es insuficiente el llamado de Delfina Gómez, porque carece de opciones formativas para las y los estudiantes de educación básica una vez concluida la entrega de calificaciones; no existe un plan nacional para continuar con actividades de aprendizaje para las semanas de clase que quedan.

En ocho semanas inicia el ciclo 2022-2023. Hacemos un llamado a las autoridades para que la educación deje de ir a la deriva, para ello se necesitan decisiones que pongan el derecho a aprender al centro, para que las niñas, niños y adolescentes estén en la escuela, incluyendo aquellos que a raíz de la pandemia debieron abandonarla; que aprendan en ella y desarrollen todas sus habilidades individuales y sociales, y que puedan participar en la escuela con miras a que sean ciudadanos democráticos.

Un nuevo ciclo es una oportunidad, no podemos seguir posponiendo decisiones para garantizar el interés superior de la infancia; es urgente tomar el timón y dar dirección clara a la educación.

