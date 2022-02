Regresemos para aprender

Regresar a las escuelas seguras para aprender no significa que niñas, niños y jóvenes deban volver a memorizar una cantidad abrumadora de información. Los adultos sabemos que muchos de los datos que nos dieron en la escuela se encuentran en internet y que otras tantas cosas no son pertinentes para lo que hacemos actualmente, entonces ¿para qué tanto énfasis en el aprendizaje?

Aprender no es llenarse de datos o acumular información memorizada, es comprender el mundo, realizar inducciones y deducciones, relacionar información, revisarla de manera crítica, usarla para tomar decisiones. Aprender no es sólo memorizar, es tener herramientas para el crecimiento individual y para vivir en sociedad.

Cuando hablamos de una emergencia del aprendizaje no nos referimos a que las NNJ estén sacando 5 o 6 en sus exámenes sino a todas las posibilidades que se pierden cuando no aprenden lo que quieren y necesitan:

El aprendizaje es fundamental para desarrollar las capacidades cerebrales, el énfasis en la primera infancia es porque en esta etapa las NN generan la mayor cantidad de conexiones neurológicas y es fundamental mantenerlas activas durante los años subsecuentes de educación básica. Cuando NNJ no aprenden, su cerebro pierde capacidad y esto puede tener efectos incluso años después.

El aprendizaje de las competencias básicas como matemáticas y lectura es clave para poder seguir aprendiendo. Si un NNJ no entiende lo que lee, no podrá disfrutar la literatura, comprender textos necesarios para cualquier profesión; ni siquiera textos simples como un manual de instrucciones o una receta de cocina. Igualmente, si no se aprende a sumar o multiplicar se dificultará realizar ecuaciones complejas e incluso realizar labores cotidianas como pagos o compras, esto puede tener un impacto en el interés de NNJ por carreras de ciencias o matemáticas.

Cuando NNJ no aprenden tampoco pueden defender sus derechos, sus aptitudes ciudadanas se ven afectadas porque no comprenden cómo funciona la sociedad ni cuál es su papel en ella; pierden habilidades para relacionarse con otras personas, para solucionar conflictos o cuidar el planeta.

En el aspecto socioemocional también hay impacto: al no conocer las emociones y no poder expresarlas sanamente se afecta la salud mental; es el hogar fundamental para que esto suceda, pero la escuela sirve para fortalecer esas habilidades y ponerlas en práctica, especialmente si hay un acompañamiento adecuado y dinámicas apropiadas de recreación, deporte o arte que no siempre son posibles en los hogares.

Regresemos para aprender; para que NNJ se desarrollen plenamente en lo individual y en lo colectivo. Ganaron muchos aprendizajes mientras estuvieron en casa, pero también perdieron en áreas centrales para su desarrollo óptimo. Necesitamos poner toda la atención en que cada NNJ vuelva a la escuela a aprender con interés y entusiasmo. Es la mejor apuesta, salir de la emergencia que afrontamos para que cada persona pueda realmente ser su mejor versión.

POR LAURA RAMÍREZ

DIRECTORA DE ACTIVACIÓN DE AGENTES EN MEXICANOS PRIMERO

@LAURAMI0316

