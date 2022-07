CASOS COMO EL DE YRMA LYDYA Y EL “CANÍBAL DE ATIZAPÁN” SON UNA PRUEBA DE QUE LAS MUJERES TENEMOS LA BRÚJULA AL REVÉS Y NO VEMOS FOCOS ROJOS

Montones de mujeres tenemos la brújula al revés, no vemos focos rojos, nuestro instinto está dañado, no nos avisa que hay peligro y aunque te peguen, casi te maten, con un regalo te convencen que a pesar de la paliza, sí te aman, y regresas con ellos, sólo para que te maten.

Las mujeres tenemos que aprender algo del asesinato de Yrma Lydya, presuntamente a manos de su marido el abogado Jesús Hernández Alcocer, quien ya tenía en su haber a dos ex esposas muertas, una se suicidó presuntamente de dos balazos y otra, aparentemente se tiró de un edificio. En el caso de Yrma Lydya, su tercera esposa, él se declaró inocente cuando uno de los comensales presuntamente mandó a su guardaespaldas a detenerlo cuando estaba huyendo del lugar de los hechos mientras que él en forma prepotente gritaba: “A mi nadie me puede tocar, ¿qué no saben quién soy yo?”.

Tampoco se vale que acusen a los padres de Yrma Lydya por vivir con un hombre 50 años s mayor, a cambió de tenerla como reina; las mujeres a veces escogemos a uno desvielado que nos da lujos en lugar de un joven, que a lo mejor pensamos nos va a matar de hambre. Tan fue su gusto casarse, que Yrma Lydya después de divorciarse por intento de homicidio se volvió a casar con él pensando que él la quería, ¿cómo te va a querer alguien que te lastima?

Y así como se dice que le dieron “carpetazo” a los dos presuntos suicidios de sus primeras esposas, es inaceptable que desaparecieron tres mil mujeres en Atizapán y ni los ministerios ni la policía investigaron.

La historia del “Caníbal de Atizapán”, el asesino serial más horrible que ha tenido México, mató a más de 30 mujeres en 30 años y ¿nadie se dió cuenta? Hasta que desapareció la esposa de un policía, quien descubrió que el jefe de manzana, que tenía fama de buena persona y ayudaba a arreglar problemas con los servicios municipales, y resulta que es él quien las mataba. Hacía moronga con su sangre y se las comía. Esta historia la puedes ver en “Las Estrellas” a las 11 de la noche.

CHRISTIAN NODAL ANTES DE ACUSAR A LOS PERIODISTAS DE SER EXTORSIONADORES PRIMERO DA NOMBRES Y MUESTRA PRUEBAS DE ALGUNO QUE TE HAYA PEDIDO DINERO

Christian Nodal acusó a los periodistas llorando: “A mí la prensa no me quiere y no es justo que por sacar dinero hablen mierda de mí”.

¿Perdón? Nodal, antes de decir que la prensa te pide dinero, di nombres o enseña pruebas: “Fulanito de tal me extorsiona para hablar bien de mí”. Es muy fácil decir que la prensa está vendida, sin embargo, no creo que toda la prensa te pide dinero, tal vez no les gustas a todos o quizá los fans de Belinda no te soportan pero los que trabajamos en medios de comunicación no tenemos nada que ver con eso.

POR SHANIK BERMAN

MAAZ