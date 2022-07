Mamá siempre nos sorprende: Mujeres que son ejemplo de fortaleza y vitalidad

En lo personal yo no hubiera podido sin su ayuda cuando mis hijas eran pequeñas. Durante esa etapa en que no duermes y estás verdaderamente agotada, mi mamá se iba los domingos muy temprano para darle la primera toma a Pau, se quedaba con ella varias horas para que yo pudiera descansar un poco mas.

Claro que eso lo hizo por mi hermana y mi cuñada también. Hasta la fecha cuando no puedo llevar a mis hijas a algún lado, cuando necesito cualquier apoyo. Mi mamá va, viene, las lleva, regresa y en el inter les invita un café que ya desplazaron a los helados que les compraba de peques.

Y tú, ¿cómo celebras a mamá en su cumpleaños

Realmente se desvive por hacer lo que sea por cualquiera de sus hijos y nietos, y de muchas personas mas en realidad. Su espíritu aventurero también sigue intacto. Esta semana de su cumpleaños vinimos a Altotonga, pueblo natal de su padre.

El martes fuimos a una cascada. La subida es algo demandante, pero ella llegó antes que varios de los del grupo a quienes esperó, pues no le aguantaron el paso. Eso no me sorprendió, pues sé que está realmente fuerte y que puede caminar muy bien.

El miércoles, un día antes de cumplir 77 años, fuimos a los rápidos en el Filobobos. El inicio del recorrido es en la cascada del Encanto. Remamos unos cuantos metros hasta llegar al pie de la cascada, ahí hay que escalar una pequeña zona de piedras resbalosas.

Asumí que mi mamá se quedaría ahí esperando, pero me dejó con el ojo cuadrado cuando la ví escalando por las piedras y luego aventándose al agua helada para nadar hacia la cascada. Por supuesto participó en todo lo demás del recorrido con el mismo entusiasmo.

Mamá, agradezco tu amor por la naturaleza, tu espíritu intrépido y aventurero que me transmitiste desde pequeña en campamentos, excursiones, paseos que eran siempre una aventura por disfrutar y que seguimos compartiendo.

¡Felicidades má por cumplir 77 años así!

Te quiero mucho y te agradezco infinitamente tanto…



Por: Laura Elena Gerdingh

SPEAKEAR

@LGERDING