Morena y la crisis en alimentos que se avecina

El fin de semana, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), informó que, en la primera quincena de julio de este año, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) creció 0.43 por ciento, respecto a la quincena anterior; la inflación general anual se ubicó en 8.16 por ciento.

Y el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que, contra la inflación, la fórmula es la autosuficiencia alimentaria y energética, pero desgraciadamente hoy tenemos una inflación de 8.16 por ciento, derivada del estancamiento económico y de las secuelas de una pandemia que no supieron manejar.

Pero el paquete contra la inflación lanzado por Morena hace más de dos meses no ha servido para nada, los mexicanos no han recibido beneficios del llamado Plan Contra la Inflación; al contrario, de los más de 20 productos que integran el Paquete contra la Inflación y la Carestía (Pacic), muchos han aumentado su valor.

Los costos de los productos como cebolla, papa, limón, huevo, y pan, entre otros del Pacic, ya están más caros que el mes pasado, y eso que todavía no llegamos a diciembre.

Tal parece que lo que quiere este gobierno “transformador”, es acabar con el sector más vulnerable, que votó y creyó en la promesa del Presidente, que “primero los pobres”.

Ahora recomienda tener gallinas y animales de patio, como si eso fuera suficiente, presume que aumentó el salario mínimo, pero no dice que su gobierno aumentó la pobreza laboral y estamos cerca de una crisis alimentaria.

Tan sólo en lo que va de este sexenio, la canasta de más de 100 tipos de alimentos usados por el Inegi en la medición de la inflación se ha encarecido 28 por ciento; es decir, estamos en la peor inflación alimentaria desde el 2000.

Actualmente, casi la cuarta parte de los mexicanos, cerca de 30 millones, padecen pobreza alimentaria, con diversos grados de desnutrición, por no estar a su alcance económico una dieta sana; 23.5 por ciento de la población vive en pobreza alimentaria, son datos de Coneval de este año, no datos de Julen Rementería.

Ante la crisis de alimentos que se avecina existe la lastimosa posibilidad de que la mayoría de las familias mexicanas ya no hagan sus tres comidas al día, porque la inflación, particularmente en alimentos, está impactando a los hogares más vulnerables del país. Hasta el momento el gobierno federal no tiene una estrategia clara y funcional para contener el deterioro alimentario de amplios sectores de población, sobre todo en el campo y en las zonas indígenas, a quienes prometieron no abandonar.

La crisis alimentaria es una realidad en el futuro inmediato para más de 30 millones de mexicanos, y sin ser agorero del desastre, cada día se puede percibir la crisis en la Argentina de Alberto Fernández, la Colombia de Iván Duque, o la Venezuela de Nicolás Maduro.

Allí la mayoría de las familias ya no hacen sus tres comidas al día porque hay pobreza, desempleo, abandono y mucha inflación, características del México de Morena, donde, además, se le suma una enorme crisis de inseguridad.

POR JULEN REMENTERÍA

SENADOR DEL PAN

@JULENREMENTERIA

