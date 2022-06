Morena y sus inauguraciones experimentales

En unos días se “inaugurará” oficialmente la polémica refinería Olmeca, en Dos Bocas. El “estreno” se dará con un complejo que aún no producirá nada, sólo será escenario de una simulación como las que acostumbra Morena; además de ser la fachada para la celebración de que, hace cuatro años, su líder llegó al poder.

Tal cual lo marca el manual de apertura de las “destacadas” obras que ha hecho la mal llamada Cuarta Transformación, no está terminada y se sigue construyendo, con muchos errores, además de engaños, adjudicaciones directas e inversiones innecesarias, que ya rebasaron el presupuesto original.

En 2019, el titular del Ejecutivo federal, informó que esta refinería, conocida también como Dos Bocas, costaría ocho mil millones de dólares. No sabemos qué falló o si el error de cálculo fue del project manager, porque, a tres años del inicio de la construcción, ya agotó el presupuesto asignado, y al parecer lo disparó a casi 18 mil millones de dólares. Es decir, el doble o un poco más del doble del presupuesto original.

Esto pasa cuando se hace una obra sin planeación, genera un sobrecosto que, al final, no se sabe si se podrá recuperar, o en su caso, si genera algún beneficio, cuánto tardará en reflejarse, o si nos dejará más endeudados.

Este será uno de los sexenios más caros de la historia, además, de uno de los más pobres, porque, en un hipotético caso de que la refinería en Dos Bocas tenga 100 por ciento de capacidad, esta sólo podría producir siete u ocho por ciento de la gasolina que usamos. Y no es que augure lo más trágico para este proyecto. Al contrario, pero que se haga con base en un verdadero estudio y planeación que beneficie al país, y no por un simple capricho presidencial.

Ojalá que cuando la refinería comience a producir, este gobierno cumpla y la gasolina cueste 10 pesos el litro, quiten el IEPS, y dejemos de importar casi 70 por ciento de este combustible para nuestro consumo. Solamente así podremos decir que se alcanzó una verdadera autosuficiencia y la refinería no sólo fue un proyecto experimental de Morena.

Y no lo digo yo, lo dicen los expertos en estos temas: fue un proyecto donde se aplicó una inversión innecesaria, en un lugar inadecuado, pero, sobre todo, en un momento en que no hay dinero y estamos con una inflación elevada. Esto sólo para cumplir los caprichos de quien dirige el país.

Este gobierno restringió el gasto público vía subejercicios y comprimió la inversión física para sacar más presupuesto a una factoría que, como decimos los veracruzanos, no tiene llenadera, porque al duplicar su costo está afectando al gasto público donde no habrá nada de recuperación económica.

Morena no se cansa de tirar el dinero, todo por sus fines electorales, simulando proyectos que no funcionan o que nunca terminan. Sólo esperemos que la refinería Olmeca, en Dos Bocas, no sea tan productiva y rentable como el nuevo aeropuerto.

POR JULEN REMENTERÍA

SENADOR DEL PAN

@JULENREMENTERIA

