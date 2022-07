No cabe duda que el país vive nuevos tiempos, y luego de más de tres décadas estalla una huelga en Telmex. Desde 1985, el gigante telefónico no veía poner las banderas rojinegras en sus instalaciones, es decir, en todo el periodo neoliberal, que casi todos los días nos recuerdan, no hubo una huelga en la empresa de Carlos Slim Helú.

La relación entre empresa y telefonistas en los últimos años se ha desgastado, y el sindicato, que lidera Francisco Hernández Juárez, argumenta incumplimiento del Contrato Colectivo de Telmex, en especial la parte en jubilaciones, que permite a un trabajador retirarse a 29 años de servicio o 60 años, además que están congeladas unas dos mil vacantes.

Lo relevante a unas horas de la huelga es que el servicio no se ha afectado ya que Telmex ha invertido en la automatización de muchas de sus operaciones, lo que ha evitado lo ocurrido en 1979, cuando otro paro derivó en la requisa de la empresa por parte del gobierno para garantizar las telecomunicaciones.

Esto permite pensar que quizá las negociaciones que tienen como mediadora la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján, puedan prolongarse, además que el negocio de Slim ha migrado en buena medida a la telefonía celular, donde Telcel poder dominante.

Añada que los inversionistas ni se inmutaron con el conflicto laboral y ayer las acciones de América Móvil terminaron con una ganancia de 0.4 por ciento a 19 pesos. Como sea, una huelga nunca será una buena noticia.

LA RUTA DEL DINERO

El líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, es de la idea que para resolver los problemas económicos de México es necesaria una reforma fiscal, pero esto, de darse, será hasta 2024. Por lo pronto, el político dice que el sistema tributario tiene muchos parches e inequidades que abren espacio a la elusión en pago de impuestos. Monreal propone reducir la tasa del IVA poniendo tasa cero a una nueva canasta básica y de paso cobrar el impuesto en algunos alimentos de lujo o tratamientos estéticos. También plantea entrarle a la actualización de registros catastrales municipales para permitir que estados y municipios cuenten con mayores ingresos. Y bueno, el aspirante a la grande dice que se debe crear un padrón nacional de beneficiarios de programas sociales para focalizar subsidios y rendir cuentas claras... El senador Alejandro Armenta Mier informó, en rueda de prensa, que solicitó a la Comisión Federal de Competencia que inicie una investigación por posibles prácticas monopólicas absolutas en el mercado de medios de pago con tarjetas, con clara dedicatoria al BBVA, de Eduardo Osuna, y Citibanamex, de Manuel Romo, que controlan 49 por ciento de ese mercado. Para el presidente de la Comisión de Hacienda de la cámara alta, el ente antimonopolios ha dado largas al tema y por ello en paralelo ha levantado una denuncia ante la FGR, para señalar que ese organismo autónomo apapacha a los bancos, al dejar de promover una sana competencia.

POR ROGELIO VARELA

ROGELIOVARELA@HOTMAIL.COM

@CORPO_VARELA

PAL