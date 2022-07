Biden, #AmigaDateCuenta

En verdad la visita a Washington de MI Presidente ha estado bien emotiva. Desde ese video con los paisanos alrededor del hotel en EU coreando: Honesto y Valiente, así es MI PRESIDENTE y dándole Gallo!!! Luego la serenata que le llevaron antes de su desayuno con la Kalimana Harris.

Me daban nervios porque de plano se empinaba mucho por el marco de la ventana para agradecerles y casi les avienta una Mañanera! Derechairos inventaron que les habían dado 150 dlls a cada uno. Pues ni que fuera Alito y su PRInosaurio. Estos sí acostumbran el acarreo, incluso el internacional. Y a veces ni así les funcionaba, recuerden como le gritaban “asesino y ratero” a Peña Miento cuando visitaba EU o países europeos.

Sin duda alguna lo que se vio en Washington ha sido algo sin precedentes en la historia de la relación México-Estados Unidos. Del bajarse los pantalones con todo y calzones del entoloachado Fox, al diálogo de tú a tú que vimos en esta ocasión hay un gran trecho. Yo les pido que analicemos lo sucedido a la luz de la anterior gira a Centroamérica y Caribe, acabando justo de proponer realizar un frente latinoamericano.

Y qué decir del tema de la seguridad fronteriza vs la necesidad de migrar. Justo acabando de pasar la tragedia del tráiler!!!

Se aventó un soliloquio de 40 minutos frente a Biden que nomás asentía sonriente, esperando entrarle a responder. Pero AMLO estiraba la manita y le decía “pero espéreme…” . Don Biden nomás habló 12 minutos. Y en resumen propusimos 5 medidas de cooperación para hacer frente a la inflación y al fenómeno migratorio e impulsar el desarrollo de ambas naciones.

Y que le suelta: “Sé que sus adversarios, los conservadores, van a pegar el grito en el cielo, pero sin un programa atrevido de desarrollo y bienestar no será posible resolver los problemas ni conseguir el apoyo del pueblo. Frente a la crisis, la salida no está en el conservadurismo sino en la transformación. Actuar con arrojo, transformar, no mantener el statu quo”.

Y todavía le recomienda: “Reconozca la realidad ”. Así que ya dejen de blasfemar herejes anti 4T, y les explico que mi Capitán Mesoamérica asistió a la comida ORGANIZADA allá por el Consejo Coordinador Empresarial, fue con harto milloneta mexa. Y verlos juntos me provocó la imagen de hacer como en el fútbol una “barrera” para que no nos cobraran un “tiro de esquina” los empresarios invitados de norteamérica.

También de ahí salimos proyecto bajo el brazo. Tengan en cuenta que es un momento difícil electoral en Estados Unidos, Biden nunca había tenido tan poca aprobación 25%. Y me encantó su carita cuando Andrés Manuel (con 70% de aprobación) le soltó que “sus connacionales brincaban la frontera a México, para cargar gasolina”.

Eso no le hizo mucha gracia al inquilino de la Casa Blanca. Burlense de la corbata o los sentados. No le vieron los calcetines a Biden?. Con esto tienen o quieren para llevar?

POR FERNANDA TAPIA

DENUNCIAS@FERNANDATAPIA.COM

@TAPIAFERNANDA

MAAZ