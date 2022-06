Mediciones parciales

En un ambiente de descrédito generalizado hacia los instrumentos de medición de satisfacción y consumo, llama la atención el más reciente reporte del Reuters Institute for the Study of Journalism, que advierte sobre el desinterés de las personas en las noticias.

Sobra decir que la difusión de contenidos noticiosos ha sido clave en momentos como la pandemia, pero también resulta fundamental en la construcción de una sociedad que ahora con la tecnología está expuesta a una gran cantidad de información de todo tipo.

El problema de éste es la metodología que utiliza basada en paneles en línea, que no son los más representativos de la población, los cuales se conforman con voluntarios que se reclutan, de igual forma, en línea.

A esa deficiencia se añade otro aspecto, el relativo a la cobertura de internet que se tiene a nivel mundial, la cual es a todas luces desigual, y ni que decir en nuestro país.

Por ejemplo, en México, este es un problema recurrente, no resuelto, sigue habiendo carencia de este servicio en muchas regiones del país, de ahí que se impulse tardíamente el programa Internet para todos.

Queda claro que quienes no tienen acceso a este servicio difícilmente podrán expresar sus hábitos de consumo.

Ante este escenario, ¿no convendría revisar la encuesta de YouGov, instrumento que utiliza Reuters para realizar su estudio? De lo contrario, seguiremos estando en presencia de estudios incompletos que no reflejan de manera clara los hábitos de consumo de las audiencias.

LA RUTA DEL DINERO

Ya le he platicado de Metabase Q, firma que llevan Mauricio Benavides y Louise Ireland. La nota es que está por cerrar una alianza con Halcyon, la primera plataforma de seguridad dedicada y adaptable del sector de ciberseguridad centrada en detener ataques de ransomware que representan un gran riesgo para los negocios y organismos en América Latina. La alianza apoyará la iniciativa de construir un basamento contra los ciberataques en la región. Para dimensionar ese riesgo, sólo en México los ataques de ransomware, sumados a los de phishing, han pasado de ser cinco mil por semana a más de 200 mil por semana en el último año. De ahí la urgencia de contar con múltiples motores de prevención que apoyados en Inteligencia Artificial permitan identificar ataques antes de que se puedan ejecutar, y de la mano de plataformas de automatización que ayuden a una rápida protección... Ya que hablamos de tecnología, la Bolsa Mexicana de Valores, que dirige José-Oriol Bosch Par, acaba de lanzar su aplicación BOLSAPP, que busca ampliar la información al público inversionista sobre emisoras y fondos, además que fomentará la educación bursátil y financiera con acceso a cursos, podcast, artículos y videos, también será un nuevo canal para conocer información de las emisoras listadas, y casas de bolsa.

