Hagamos patria; defendamos la Constitución

A los 20 millones de mexicanos que votaron por la oposición no les vamos a fallar.

Hace unos días se anunció la llamada moratoria constitucional que adoptaríamos como Coalición Va por México desde el Poder Legislativo; los dirigentes del PAN, del PRI y del PRD formalizaron así la nueva estrategia que emprenderemos para defensa de nuestras instituciones.

Porque con la moratoria constitucional vamos a legislar no a capricho del Presidente, sino a favor de México y de los mexicanos que verdaderamente creen en la democracia.

Estamos cansados de imposiciones, amenazas y de que se pretenda convertir a la Cámara de Diputados y de Senadores en oficialía de partes, donde la mayoría del partido Morena no cuestiona y obedecen los caprichos del Presidente, quien, acostumbrado, manda y pretende que el resto obedezca a ciegas.

El Presidente tiene objetivos inmediatos claros, desaparecer al INE, acaparar al Tribunal Electoral, y consolidar la militarización de nuestro país. Ante sus pretensiones la oposición ha sido clara: NO PASARÁN. Morena ya lo ha demostrado, ha fallado a sus compromisos políticos y violado reiteradamente nuestra Constitución. No son de fiar. No hay que olvidar que cuando se acordó la creación de la Guardia Nacional, la condición era que quien la encabezara fuera un civil; evidentemente el acuerdo lo rompieron. Desde la oposición actuaremos con responsabilidad, vamos a frenar el ataque a las instituciones, pilares de nuestra democracia, vamos a impedir que sigan atentando contra lo que tantos años nos ha costado construir.

Morena y el Presidente ya lo han dicho, en lo que queda del sexenio quieren sentar las bases de su ideología autoritaria, radical e insensata pero también cobarde, porque son ellos quienes saludan a los familiares de los capos, quienes los liberan, quienes prefieren abrazar a los delincuentes en vez de atacarlos, y quienes tienen a México con más de 120 mil homicidios dolosos, más de 100 mil desparecidos y más de 10 mil mujeres víctimas de violencia.

Con la moratoria constitucional lo que haremos desde la oposición es imposibilitar cualquier reforma a la Carta Magna que pretenda debilitar a nuestro país. Continuaremos legislando a favor de las personas que nos dieron su voto, que confiaron en que hay una alternativa legal, plural y que acepta las diferencias, que construye a favor de México y los mexicanos que trabajan, que estudian, que invierten y que generan empleo. A mis electores y a los opositores les digo que desde el legislativo seguiré impulsando leyes para mejorar calidad de vida, la salud, la economía y la seguridad de los mexicanos. Reitero mi compromiso con los 170 mil benitojuarenses que confiaron en mí para representarlos en el Congreso y los invito a defender nuestras instituciones y nuestra Constitución.

POR LUIS MENDOZA ACEVEDO

DIPUTADO FEDERAL DEL PAN

@LUISMENDOZABJ

PAL