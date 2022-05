Los pernos rotos de la Línea 12

A un año de la tragedia de la Línea 12 del Metro, la opinión pública exculpó a dos de tres personajes públicos de primer nivel que estaban en la mira por su involucramiento directo en el colapso del tren, entre las estaciones de San Lorenzo Tezonco y Los Olivos, que dejó un saldo de 26 personas muertas y 104 lesionados.

Miguel Ángel Mancera, ex jefe de Gobierno y actual senador y coordinador del PRD en la Cámara alta, quedó exculpado al no ser nombrado en redes sociales de la catástrofe. A pesar de que hace un año estuvo en el ojo del huracán debido a que en su administración, en el sexenio pasado, se cerró el tramo elevado desde Culhuacán a Tláhuac, adjudicando fallas estructurales y de diseño afectadas aún más por el sismo de 2017. A Mancera se le señaló de no hacer la supervisión directa para prevenir el colapso.

Marcelo Ebrard, ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México de 2006-2012, fue el encargado de impulsar el proyecto de la Línea 12 y fue acusado de inaugurar la obra de manera anticipada, es decir, cuándo aún no estaba terminada la obra al 100 por ciento.

La premura, así como la pobreza en la ejecución en soldadura de los pernos que decían sostener el viaducto elevado, fueron parte de las investigaciones.

Sin embargo, aunque Mancera pasa sin pena ni gloria como senador, su nombre quedó fuera de las acusaciones al cumplirse un año de la tragedia.

Y mientras Ebrard dedica su tiempo a cumplir los encargos de López Obrador en materia exterior y en sus ratos libres hace giras de trabajo para prometer su candidatura a la presidencia en 2024, Claudia Sheinbaum terminó pagando los platos rotos, o mejor dicho, los pernos rotos que provocaron la peor desgracia en la historia del Metro.

Un estudio de impacto en redes sociales del gobierno federal, al que tuvo acceso ayer esta columna, revela que Sheinbaum fue la principal mencionada de los tres nombres citados.

De acuerdo con un análisis de Brandwatch Search del 27 de abril al 3 de mayo, las menciones respecto de la Línea 12 se dispararon un 200 por ciento. Mientras que las menciones de Sheinbaum subieron un 100 por ciento y las de Marcelo Ebrard se mantuvieron con un ligero incremento de 20 por ciento. En cambio, no se detectaron menciones de Mancera.

Han sido semanas muy difíciles para la jefa de Gobierno desde la consulta de Revocación de Mandato, por lo que tendrá que hacer algo sorprendente para reivindicar sus aspiraciones a la presidencia de la República en 2024.

•••

UPPERCUT: Víctimas directas y familiares de las personas que murieron en el colapso de la Línea 12 acudieron con flores y veladoras al punto del derrumbe para exigir justicia, porque a 12 meses de la tragedia, sigue sin haber culpables.

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ

CONTRALASCUERDASMX@GMAIL.COM

@ALEXSANCHEZMX

PAL