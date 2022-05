La plaza no se cede

El canciller Marcelo Ebrard usó su domingo para recorrer Hidalgo y participar en un mitin con el aspirante de Morena Julio Menchaca al gobierno del estado. Le fue bien porque las bases del partido respaldaron su candidatura al vitorear su figura con la anhelada frase de “¡Presidente!”, durante su primer recorrido de seis que realizará de aquí al 5 de junio por Oaxaca, Aguascalientes, Tamaulipas, Durango y Quintana Roo, donde se llevarán a cabo elecciones para renovar gubernaturas.

Ebrard no va a ceder la plaza a ninguna otra de las corcholatas del presidente López Obrador. Antes del mitin de Acatlán, desayunó barbacoa en Tulancingo con diputados federales de su partido, del grupo de los 20 con los que se reunió en la semana, para acordar la estrategia de la pelea interna por la candidatura presidencial. Les dijo que se siente querido y que reclamará su lugar en Morena.... A quien no le fue nada bien es a Adán Augusto. Durante un evento con petroleros en la refinería de Dos Bocas, el secretario de Gobernación experimentó en carne propia el viejo adagio de que nadie es profeta en su tierra, pues desde los primeros pasos de su aparición en el proyecto de Tabasco recibió rechiflas y abucheos. Será un mes intenso de pelea interna, donde el gritómetro, en uno u otro sentido, buscará influir y crear percepción interna.

•••

AIFA: UN IMPONENTE PUEBLO FANTASMA. ¿Ya utilizaron el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA)?, preguntó una amiga en su cuenta de Facebook después de llegar de vacaciones. Yo sí, agregó, y relató que fue una experiencia interesante: un aeropuerto imponente, pero subutilizado, al que le falta conectividad terrestre. Después de las 3:00 PM (¡sí de la tarde!) ya no hay autobuses y para el único vuelo de la noche los taxis escasean. No hay ni un café abierto para esperar. Mi papá, relató la amiga Neldy San Martín, quien además es periodista de Proceso, tuvo que ir por mí. ¡Gracias pa'! A un mes y medio de la inauguración parece que hay alguien dentro del propio gobierno o de la Defensa que se propone boicotear el funcionamiento y óptima operación de la megaobra del Presidente. El propio mandatario dedicó sus conferencias mañaneras a mandar mensajes a las aerolíneas comerciales para que implementen vuelos en la nueva base a pesar de que esa tarea tocaba a la administración de Isidoro Pastor, a quien hasta se le ha dificultado llevar el Uber para brindar servicio a los viajeros. Este lunes, después de los manotazos en Palacio Nacional, se retomarán las reuniones en SCT entre los involucrados en el plan para evaluar por qué no está operando bien el AIFA, que está haciendo quedar mal al Presidente de la República.

•••

UPPERCUT: El asesinato del alumno Ángel Yael de la Universidad de Guanajuato y la liberación del homicida de nombre Iván, miembro de la Guardia Nacional, abre la discusión sobre el peligro permanente de la militarización de la seguridad a través de la creación de ese cuerpo integrado por soldados y miembros del ejército.

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ

CONTRALASCUERDASMX@GMAIL.COM

@ALEXSANCHEZMX

CAR