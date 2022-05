Entre la inseguridad y el desprecio

Otra vez, para cubrir una falla de su gobierno, el presidente López Obrador de echa encima a todo un gremio.

¿Por qué no tener a los médicos? Que sepan los conservadores egoístas, hipócritas que no vamos a dar ni un paso atrás”, fue la respuesta por la contratación de 500 médicos cubanos que se ubicarán principalmente en áreas de la montaña de Guerrero. El problema de fondo tiene que ver con el rotundo fracaso del modelo de salud de la 4T. El Instituto de Salud para el Bienestar y ahora el IMSS Bienestar, han sido un fiasco para los pacientes, pero también una pifia para la integración de los médicos que piden una plaza y que, hasta ahora, el gobierno se ha negado a dar.

El martes en la mañanera, el secretario de Salud afirmó que la inseguridad, además de la lejanía de las plazas, son las principales causas que los médicos especialistas mexicanos alegan para mostrar rechazo a las plazas disponibles en el país; en 2021 fueron trece y en lo que va de 2022, siete médicos fueron asesinados en situaciones de violencia. ¿Así espera el gobierno mexicano que médicos hagan su labor en medio de la crisis nacional de seguridad? El ninguneo a los profesionales de la salud, es el deporte de la temporada lopezobradorista: un día los descalifica por privilegiar la contratación de médicos extranjeros, otro reclama a la UNAM por “mandarlos a casa” en la crisis por la pandemia y otro tanto, critica que los médicos no estén dispuestos a aceptar las precarias condiciones de contratación.

Después de la polémica, López Obrador dio a conocer que el próximo martes su administración dará a conocer todas las plazas para médicos especialistas disponibles en el país, una pequeñísima esperanza y en la que tiene fe la Doctora Ana Cecilia Jara, una de las caras más visibles de la molestia de los médicos, quien en entrevista me confió que estas podrían ser un alivio para los miles de médicos que no cuentan con una de ellas. Pero advierte que esperan que tengan los estándares de remuneración y seguridad mínimos para llevar a cabo su labor.

La terca realidad da en la nariz a las balandronadas presidenciales: 33 millones de mexicanos no cuentan con acceso a la salud; únicamente el 45 por ciento de los mexicanos, es decir, solo 56 millones cuentan con afiliación a servicios IMSS, ISSSTE, ISSSTE estatal, Secretaría de Marina y Sedena. Un país en busca de médicos que no pueden darse abasto ante una crisis sanitaria inédita. En México se estimaba que en 2019 se tenía un déficit de más de 73 mil médicos; la OCDE recomienda que haya 3.2 médicos por cada mil habitantes, en México solo hay 1.95 por cada 1000.

A todo esto, no hay que olvidar que las universidades de la salud propuestas por el gobierno federal y de la CDMX, hasta ahora no han salido al quite para integrarse a las labores urgentes ¿de qué han servido entonces? ¿Dónde están los recursos y los estudiantes?

Quizá si se destinara un poco de lo que se le dio en recursos a las fuerzas armadas, la situación sería distinta.

POR CARLOS ZÚÑIGA

@carloszup

MAAZ