El liderazgo de AMLO en América

El próximo mes se llevará a cabo la novena Cumbre de las Américas, en California, Estados Unidos. Es un encuentro que reúne a los mandatarios de todos los países del continente, sin embargo, según el secretario de Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela no tendrán participación, por decisión del presidente Joe Biden, bajo el argumento de que no respetan la Carta Democrática Interamericana.

Frente a esta posición, el presidente López Obrador ha mostrado inconformidad, y señaló que no está de acuerdo con la exclusión de los países, por lo que sólo enviará al evento una representación del Gobierno de México en caso de que se excluya a las tres naciones, y ha dicho que “las diferencias se solucionan con diálogo y no con exclusión”. Esa posición ha sido acompañada por otros gobiernos, como Argentina, Bolivia y Honduras.

Las invitaciones para la Cumbre aún no han sido giradas, por lo que no debe descartarse un cambio de posición, aunque no debe de ser sencillo del lado norteamericano. El presidente Joe Biden cargará con un costo político si invita a los tres países señalados, pero tendrá otro de la misma magnitud si no lo hace, ya que en la reunión se abordarán algunos de los desafíos más apremiantes de la región, como democracia y migración. Resultará extraño que en un foro que incluyan estos temas se elimine la participación de países que en los últimos años han sido expulsores de migrantes.

La posición del presidente López Obrador lo consolida como un líder en la región. No es la primera ocasión que a través de los hechos establece una relación estrecha con los países latinoamericanos. Hay que recordar que rescató a Evo Morales tras el golpe de Estado en Bolivia, intervino con el FMI para la reestructuración de deuda en Argentina, intercambió experiencias con el gobierno de Perú sobre la implementación de programas sociales, y de manera reciente ha tratado de apoyar a los países centroamericanos a través de los programas sociales que se realizan en México.

Esta es una visión distinta a las que han hecho los gobiernos anteriores, que solo tenían como referente a EU, mientras que AMLO ha mantenido una posición de amistad. De hecho, ha mencionado que la región debe consolidarse en un bloque común, como lo hizo Europa.

La pandemia, el bajo crecimiento económico y la inflación son problemas que obligan a los gobiernos de América a actuar de manera coordinada para favorecer el desarrollo de la región. Esta es una oportunidad para el gobierno norteamericano de utilizar el canal que les ha brindado AMLO. Las diferencias entre los países siempre tendrán solución, pero únicamente se dará a través del diálogo y no de la exclusión.

