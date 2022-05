¿Patria o muerte?

Los salubristas que están por llegar a México no sabrían poner una inyección. No son médicos ni cursaron una carrera de medicina tradicional. En Cuba, su país de origen, son doctores comunitarios como los que se forman actualmente en las escuelas del bienestar Benito Juárez. Su desempeño no se circunscribe al de la salud. En sus comunidades hacen las veces de espías, son integrantes de grupos de choque, contención social y vigilancia. Son la Stasi castrista, pues.

El mejor ejemplo de la labor que realizan los “médicos” cubanos fuera de Cuba se ha dado en el epicentro de la revolución bolivariana. El influjo de burócratas cubanos a Venezuela, de acuerdo con Moisés Naím del Financial Times, es el movimiento geopolítico de mayor relevancia –y menos documentado- en el continente americano. Venezuela ha recibido a centenares de burócratas de la salud, entrenadores, milicianos y miembros de grupos paramilitares que se han encargado de controlar y administrar funciones estratégicas del Estado venezolano.

Su presencia ha sido crucial para que la dictadura se incruste en el poder ad infinitum. Los espías y grupos de choque castristas han neutralizado los esfuerzos de la oposición venezolana y servido al Chavismo desde sus inicios. El intento de derrocar a Chávez no prosperó gracias a la intervención de las fuerzas armadas cubanas que obtuvieron mayor influencia y un ámbito de competencia más amplio después del mini golpe. De acuerdo con Naím, la burocracia cubana controla las notarías y el registro civil venezolanos y supervisa los sistemas de cómputo de la presidencia, ministerios, policía y el ejército.

Cuba es un país paupérrimo que tiene a sus habitantes en la miseria mas abyecta pero sus sistemas de inteligencia no deben de ser soslayados. Internacionalistas como José Miguel Alonso-Trabanco consideran que las agencias de inteligencia cubana están al nivel del MI6, la Mossad o la CIA estadounidense.

La dictadura cubana no solo opera a la defensiva y ha actuado fuera de Cuba por décadas al apoyar varias insurrecciones comunistas en la primera iteración de la guerra fría. En México, agentes cubanos han cubierto funciones del extinto Estado Mayor Presidencial, como el resguardo y protección de la familia del presidente.

El golpe para el gremio médico es enorme pero la medida adoptada por el presidente no se trata –en esta ocasión- del sector salud. Es algo mucho más grave que vulnera la seguridad y soberanía nacionales de manera irreversible y degrada aún más la relación bilateral con el gobierno del presidente Joe Biden. Este tipo de medidas no solo sitúan al obradorato a la par de las dictaduras del continente sino también como un aliado más de los enemigos del modo de vida occidental.

La ubre venezolana se secó desde hace tiempo y obliga a los cubanos a voltear hacia México. Espías cubanos vienen a quedarse e incrustarse en el aparato burocrático nacional. La oposición debe protestar con absoluta severidad para que esto no ocurra. La puntada obradorista no solo es una afrenta al gremio médico: está en juego la homeostasis de la geopolítica regional.

POR ALEJANDRO ECHEGARAY

POLITÓLOGO

@AECHEGARAY1

MAAZ