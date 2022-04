Revocación de Mandato ¿Un ejercicio Democrático?

El próximo domingo 10 de abril se realizará la primera consulta de revocación de mandato en México que ha impulsado el presidente: Andrés Manuel López Obrador, como una de las banderas más importantes desde el inicio de su

campaña presidencial y hasta la fecha.

Muchos se preguntarán ¿De dónde viene esta figura? y ¿Porqué no se había escuchado antes?, la realidad es que es una figura que lleva años en algunos otros gobiernos como el de Bolivia, Venezuela, Ecuador, Suiza y algunos países más como: Estados Unidos, Canadá y Argentina a nivel local como un “instrumento democrático” que se vuelve cada vez más visible y frecuente en el mundo, desafortunadamente a veces no por bunas razones…

¿Qué es la Revocación de Mandato?

Lo primero que tienes que saber es que es un derecho político y constitucional de todas y todos los mexicanos desde el 2019, y no es necesariamente un “capricho presidencial”.

En estricto sentido y desde un idealismo histórico, podemos decir que sería un instrumento que permite a las y los ciudadanos de forma voluntaria y neutra, sustituir al presidente que ha sido electo, (antes de que termine el periodo de su mandato), ello a partir de la pérdida credibilidad y confianza para realizar ese puesto presidencial.

En el momento político que atraviesa México, el ejercicio de Revocación de Mandato me parece un ejercicio un tanto ilusorio, quizá en otro momento, sería definitivamente un gran e importante momento para la historia de la democracia de nuestro país, y no me mal entiendan, la revocación de mandato es per se, un gran instrumento democrático, pero pierde legitimidad cuando este es manipulado con ciertas conductas propagandísticas…

Hay que reconocer también que en cualquier nación federalista y con un verdadero Estado de derecho, esto sería un gran inicio rumbo a una verdadera democracia, que hoy por hoy quizá tome décadas…

Pero ¿Cómo se llegó hasta aquí?

Para lograr este proceso, como lo marca el Artículo 7, primero se llevó acabo un proceso de recolección de firmas, en este lapso se tenía que recoger al menos 3.00% de la lista nominal, es decir, más de 2 millones de personas o votantes en los al menos 17 Estados de la República o Entidades Mexicana con al menos 3.00% de firmas de cada una de las entidades, misma que se envió al INE para su aprobación, recibiendo un total del 103.1% de firmas, es decir, se reunieron 2,845,643 firmas. Todo ello ocurrió en medio de diversas posturas por supuestas faltas en el proceso e irregularidades, en que el (RFE) Registro Federal de Electores detectó que algunos ciudadanos confirmaron no haber otorgado su firma e incluso otras más de personas fallecidas, se informó…

¿Cómo está legislada?

En México fue desde el año 2004 que se intentó en el Poder Legislativo, incluir en la Constitución diversas iniciativas sobre esta figura, pero fue hasta diciembre del 2019 que esto pudo quedar establecido en nuestra constitución, a través del Decreto por el que se declaró reformas y adiciones a la Constitución en materia de Consulta Popular y Revocación de mandato. En el Art. 81 Constitucional se establece que el cargo de presidente de los Estados Unidos puede ser revocado en los términos establecidos por la Constitución, pero ¿Cuáles son esos términos? Esto se encuentran en el Art.35 de la Constitución, que establece que la Revocación de Mandato, se llevará de manera libre, directa y secreta por ciudadanas y ciudadanos inscritos en la lista nominal…

Recordemos que fue el pasado septiembre de 2021 que el Diario Oficial de la Federación publicó la “Ley Federal de la Revocación de Mandato”, proceso que se llevará acabo este domingo 10 de abril.

¿Cuál es el contenido de la pregunta?

"¿Estás de acuerdo en que al presidente de los Estados Unidos Mexicanos se le revoque el mandato por pérdida de la confianza, o siga en la presidencia de la república hasta que termine su periodo". Podras marcar en la papeleta una de las opciones siguientes:

a) Que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza

b) Que siga en la Presidencia de la República

¿Cuánto cuesta este ejercicio?

Gran pregunta para muchos, el INE cuenta con un presupuesto de poco más de poco más $1.567 millones de pesos mexicanos para la organización de la convocatoria para la votación de revocación de mandato. Recordemos que el costo inicial era de poco más de $3.830 millones de pesos mexicanos, según cifras del INE.

¿Qué sigue?

Esperar los resultados, sabemos que esta revocación de mandato solo procederá por mayoría absoluta. Cuando la declaratoria de validez que emita el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación indique que la participación total de la ciudadanía en el proceso de revocación de mandato fue, al menos, del 40% de las personas inscritas en la Lista Nominal de Electores, el resultado será vinculatorio para la persona titular de la Presidencia de la República.

Será el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quien notificará de inmediato los resultados del proceso de revocación de mandato.

FOTO: MORENA

Las calles de México llevan el rostro de López, es más que evidente que es el propio Presidente, el principal promotor de esta figura desde sus inicios de campaña. Y sí, ha sido un proceso álgido y de debate, toda vez que tanto como la ciudadanía como la oposición han señalado el ejercicio como un instrumento de propaganda, además de señalar el uso de recursos públicos para la recolección de firmas, y promoción relacionados con el proceso, así como la infinidad de mantas y esectaculares publicitarios financiados por “asociaciones civiles”, desestimando así un verdadero ejercicio democrático.

Lo más importante de todo este ejercicio será analizar el interés “genuino” de acudir a las urnas, y es que la única buena noticia, y hay que decirla, es parece ser que son cada vez más las y los ciudadanos interesados en su derecho a voto…

Votar o no es solo tu decisión, aunque seamos honestos, bajo las condiciones actuales, es un ejercicio que no se puede perder, y Morena y sus aliados lo saben, traen encuestas por encima del 50% de aprobación, y si se requiere por Ley participación del 40% de la lista nominal nacional, es decir cerca de 38 millones de personas, sería idealista pensar que votar en contra, es un ejercicio que le pudiese destituir…

Para algunos es un fraude que no debiese contar con nuestra presencia, para otros el mayor ejercicio de democracia de nuestro país.

Votar que se revoque o no su mandato es una decisión, al igual que no asistir. ¿Tú qué decides?

Karen Torres

Periodista y Especialista en Mkt Digital

Twitter: @KarentorresMx

IG: Karentorres.mx