Samuel García cede su candidatura a la Presidencia

Menos mal que Samuel García, gobernador de Nuevo León, ya decidió que estará al frente del poder ejecutivo local todo su mandato y que apoyará a su amigo Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde de Monterrey, para que sea él quien busque la grande en el 2024.

Claro, no sabemos si ya se pondrá a gobernar de en serio o únicamente continuará su andanza por las redes sociales. Pero por lo pronto los rumores arrecian e indican que no cometerá el mismo error que su predecesor, Jaime Rodríguez “El Bronco”, es decir, dejar a los regios a su suerte a la mitad de su mandato y luego regresar —después de haber sido arrollado en la contienda presidencial— para no hacer nada.

El gobernador García y su esposa Mariana Rodríguez siguen siendo muy populares entre sus gobernados (algo así como de lo que presume la vocería de la Presidencia de la República al respecto de Andrés Manuel López Obrador). Eso se aprecia por los videos que circulan de la pareja regia ahora que asistió al espectáculo de jaripeo del charro Pepe Aguilar y su hija Ángela Aguilar. Sentados en las gradas, los captó la “kiss-cam” y felices se dieron un beso mientras el público estallaba en aplausos.

Es innegable. En gran medida la popularidad de la pareja radica en la fuerza que tienen en las redes sociales. Ambos continúan cultivando las mismas, dando información vana e inocua que vende bien.

La semana pasada los vimos limpiando la Fuente de Neptuno en plena Macroplaza de Monterrey. Armados de cepillo, cubeta y vinagre trabajaron duro para la foto. Una poco creíble sobre todo por el traje sastre y los zapatos de tacón que vestía Rodríguez Cantú. Pero se confirma que aquello de limpiar está de moda entre los políticos…

Hay casos que han dividido a la opinión nacional; haciendo que algunos los vean como gobernantes solidarios y entregados, y otros como buscadores de notoriedad y seguidores. Tales fueron los casos del corte de pelo de Mariana en supuesta solidaridad a la pérdida de pelo de un niño con cáncer tras sus quimioterapias o la irregular (por no decir ilegal) “adopción” por un fin de semana de un pequeño con discapacidad.

En fin, el hecho es que todo indica que “Sammy” y Mariana se dedicarán a hacer lo que saben hacer mejor: aparecer en videos, crear Tiktoks, historias en Instagram y soltando propuestas que llaman la atención pero que no necesariamente tienen viabilidad, como son: elaborar una nueva constitución estatal, llevar el metro al sureste de Monterrey o perderse en la vital necesidad que tiene la entidad de contar con agua pero no tener el apoyo de la federación para lograrlo…

Mientras continúan las fotos y los videos de la pareja que gobierna Nuevo León, Luis Donaldo Colosio hace labor de gobierno seria. Poco a poquito va aumentando puntos en las preferencias ciudadanas de cara al 2024, las cuales se ven reflejadas en encuestas tanto locales como nacionales.

Dante Delgado tiene al candidato ideal a la Presidencia de la República y un estado que va funcionando de manera razonable entre una pareja dedicada a atraer la atención pública (y esperemos que con ello apoyos y financiamientos) y un tercero que está intentando fórmulas de gestión pública que tengan éxito en la capital de Nuevo León y que puedan replicarse luego a nivel nacional.

Ante la flaca caballada por parte del resto de la oposición política en México, creo que esta apuesta de Movimiento Ciudadano es interesante.

POR VERÓNICA MALO GUZMÁN

