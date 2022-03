El AIFA luego de una semana. Son ustedes un fracaso

A una semana de la inauguración, el AIFA resultó una llamarada de petate. Hubo un evento al que asistieron muchas personas que querían ver el nuevo aeropuerto. Pero también hubo varias mentiras, como decir que 20 mil personas volaron ese día (cuando que no se registraron ni 20 vuelos y ciertamente ninguno tuvo una capacidad de mil pasajeros).

Los tiempos de traslado para llegar al AIFA son demenciales. Claro, a menos que el vuelo caiga en día feriado. López Obrador, en una jornada inhábil y saliendo a las 5 de la mañana desde Palacio Nacional, arribó al AIFA en 40 minutos. Pero el hecho es que, en general, lo que lleva trasladarse a Santa Lucía resulta mayor al tiempo de vuelo. Y si hay la opción de utilizar el AICM, ni tiene caso considerar al nuevo aeropuerto.

A una semana, las obras continúan; el flujo de visitantes es mínimo y los vuelos no pasan de ocho al día. La misma doña Lupita, la señora de las tlayudas, ya avisó que ahí no quiere ir a trabajar porque no hay clientes. Que si se trata de deseos, ella lo que pide es un local fijo en el centro de la Ciudad de México.

El costo del AIFA superó los 116 mil millones de pesos, más la subvención que apoquinará el gobierno al menos hasta el 2026; todo ha salido y seguirá saliendo de nuestros impuestos. A esos montos debemos sumar el costo de la cancelación del NAIM, así como un costo del que nadie ha hablado (menos aún calculado): la pérdida de los cientos de vuelos que nunca llegarán al AIFA y que sí hubieran volado hacia y desde el NAIM.

En sentido estricto debemos aceptar que el AIFA tiene un beneficio incalculable para la narrativa de López Obrador. Poco importa si aún no se termina, si tiene menos de 10 vuelos al día o las vías de acceso siguen sin estar terminadas. Él logró su objetivo: presumir algo, aunque ese algo sea un rotundo fracaso.

También le ayudó, y mucho, para acusar de clasistas a sus opositores y con ello no dejar ver a los muchos clasistas que hipócritamente habitan la 4T.

El AIFA no cumplirá con lo que se requiere pues, además de sus múltiples faltas, el país todo -no solo el aeropuerto- carece de la categoría 1 de aeronavegación, la cual fue retirada hace ya casi un año por falta de seguridad en el espacio aéreo nacional; particularmente el que corresponde al gran Valle de México.

Se debe cumplir con las recomendaciones y requisitos establecidos por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos para que se pueda, entonces, ponderar la introducción de vuelos internacionales al Felipe Ángeles. Y esto, desgraciadamente, no depende de Estados Unidos o de Europa, sino de la OACI, oficina de la ONU, quien degradó a categoría 2 a México por no cumplir con los requisitos de aeronavegación.

Esto poco le ha importado a López Obrador pues, siguiendo sus instrucciones, las autoridades gubernamentales han comenzado a obligar a las aerolíneas nacionales a utilizar el AIFA, al tiempo que se decretó que no se darán mayores aperturas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Ante la supuesta demanda por más vuelos en el AIFA, Citlalli Hernández, secretaria general de Morena, alegó en su cuenta de Twitter sobre la larga espera sufrida en un recuente vuelo en el AICM. Parte de su argumentación al solicitar más vuelos desde Santa Lucía ha sido que los de este último aeropuerto “van llenos”. Las bitácoras de los despegues y aterrizajes del Felipe Ángeles la desmienten.

Ni los decretos ni los tuitazos van a lograr que el AIFA funcione a cabalidad. Su operación ‘día a día’ en lo que va desde que se inauguró es desalentadora. ‘Los otros datos’ no funcionan ante la realidad de un aeropuerto que tiene más tolvaneras que vuelos.

POR VERÓNICA MALO GUZMÁN

VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM

@MALOGUZMANVERO

