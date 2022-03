Lo que Sánchez Cordero dijo a su bancada sobre Scherer

De que traen el tema atravesado —la “confabulación” Gertz-Sánchez Cordero vs. Scherer—, lo traen.

Y claro que ni el silencio, ni unos cuantos tuits —al menos en el caso de la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero— fueron suficientes para sus compañeros de bancada, para entender y afrontar tamaño escándalo.

Le quedó claro a la exministra. Escribió unas notas y pasó a hablar directamente con los senadores de su grupo parlamentario. Lo hizo ayer, a puertas cerradas, durante la reunión previa a la sesión.

Ahí les contó varias cosas sobre el tema a sus compañeros de Morena. Habló sobre el “calumnioso documento” que, a decir de Julio Scherer (Proceso), llegó a sus manos por conducto de Miguel Alemán Magnani, quien se acercó a su oficina para tratar de salvar a Interjet de la quiebra.

Llama la atención, les comentó, que el “supuesto documento” (que ella habría hecho sobre la relación del ex consejero jurídico de la presidencia, con distintos despachos jurídicos) que asegura Scherer le presentó al presidente López Obrador, “no lo haya exhibido, siendo éste única y supuesta muestra material de sus dichos”. Porque todo lo demás, alegó la senadora, “son sus dichos, simples palabras”. También les dijo que le llamaba la atención que, como el propio Julio confiesa, el documento en cuestión se lo hubiera entregado Miguel Alemán. Y les preguntó a sus compañeros de bancada:

¿De dónde obtuvo Alemán dicho documento, si existiera, porque por lo menos yo no lo elaboré? ¿Con qué interés y para qué efectos, se lo entregó (Alemán) al entonces consejero jurídico?¿Cuál era la responsabilidad o las capacidades del ex consejero jurídico para “arreglar” la quiebra, que al momento no se había declarado de Interjet?

De paso, apuntó Sánchez Cordero, uno de los mayores problemas de Interjet, si no el principal, son los adeudos que tiene con el Gobierno, en pago de impuestos, cuotas no cubiertas al Seguro Social y pago de servicios aeroportuarios.

Sobre las acusaciones hacia su persona reiteró que, en el mejor de los casos, se trataba de “imprecisiones” y corresponde a quien emite un juicio, “fundarlo y demostrar una posible causa”.

Por eso, reiteró, ha evitado ahondar en el tema. Ricardo Monreal sostuvo a la vez frente a los medios que el Grupo Parlamentario de Morena “cerrará filas con ella”. El jefe de la bancada en el poder comentó que lo más conveniente sería serenar ánimos: no ha respondido Alejandro Gertz, “y eso me alegra mucho porque está actuando con prudencia, con sensatez, con serenidad”. Y, en el caso de Julio Scherer, apuntó, “lo respeto mucho”.

•••

GEMAS: Obsequio de Ignacio Mier, coordinador de los diputados de Morena sobre la Reforma Eléctrica: “Llegó la hora de decidir, no podemos prolongar más, el ‘embarazo’ está a término”.

