Se sumarían aerolíneas

Mucha confianza tiene el gobierno federal en que tres aerolíneas internacionales operarán en el AIFA para la segunda mitad del año. El director de la terminal aérea, general Isidro Pastor Román, precisó que serían Delta, Copa Airlines y una de nueva creación, con vuelos hacia Estados Unidos. Esto, sumaría 30 rutas y se estima que sólo este año se transporte a 2.4 millones de pasajeros y a 5 millones en 2023.

Toca a Morelos

Evaluación a fondo en materia de seguridad realizará el presidente López Obrador en Morelos. El próximo viernes, el mandatario acude a Cuernavaca, capital del estado, donde tendrá un encuentro para ese tema con el gobernador Cuauhtémoc Blanco. Se espera que acuerden reforzar el trabajo coordinado para reducir los índices delictivos.

Delatores, a la vista

Empezaron las traiciones en el primer círculo del ex gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, alias El Bronco. Resulta que personajes que encabezaron secretarías en su gestión se ofrecieron como testigos protegidos ante las autoridades de la entidad. Por cierto, las indagatorias involucran a su secretario de Gobierno, Manuel González Flores, y tres más

Caerá pez gordo

Nos cuentan que la Fiscalía General de Justicia capitalina, a cargo de Ernestina Godoy, está a días de aprehender a un ex funcionario público. Se trata del ex secretario de Movilidad, Carlos Augusto Meneses Flores, quien, por cierto, ya se las huele, pues ha tramitado amparos que no le han sido concedidos. Nos dicen que la carpeta en su contra es muy sólida.

Fayad le hizo vacío

Muy notoria fue la ausencia del gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, en el registro de Carolina Viggiano como candidata de la alianza Va por México al gobierno de la entidad. De hecho, ni en sus redes sociales se refirió al evento de la coalición en la que participa su partido, el Revolucionario Institucional.

