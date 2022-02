Las escaleras se barren de arriba hacia abajo

“Nosotros no somos corruptos.” “Nosotros no somos iguales.” “Para acabar con la corrupción las escaleras se deben barrer de arriba hacia abajo.” El Presidente lleva décadas rezando lo anterior, sin embargo, a lo largo de los años se ha evidenciado lo contrario.

El caso de la casa de Houston y los claros conflictos de interés que cubren con su hedor la figura de la familia del Presidente que se dice honesto y austero.

El Presidente gobierna y predica con símbolos, para su desgracia, esto; además de ser un posible hecho de corrupción es un símbolo también. Suarez reflexiona bien al señalar que posiblemente no se configure un tipo penal, pero sin duda se debe aclarar y transparentar el hecho que el hijo del Presidente resida en la propiedad de un ejecutivo de Baker Hughes, empresa que en este sexenio se benefició por 343 millones de dólares de contratos ampliados de Pemex. José Ramón López Beltrán también debe aclarar su trabajo como asesor legal de Kei Partners.

Primero, porque esa empresa es propiedad de los hijos de Daniel Chávez Morán, dueño de Grupo Vidanta, que "asesora" en la construcción del Tren Maya. Segundo, porque para ejercer esa función en Houston, un abogado extranjero necesita acreditar el examen de la Barra de Abogados de Texas; Y de acuerdo a dicha Barra, no lo ha hecho, por lo tanto no esta autorizado para practicar como abogado en dicho Estado.

¿Será posible que el hijo del Presidente trafique con influencias, se beneficie de gratificaciones en especie de contratistas favorecidos por el gobierno actual, y que Vidanta y sus filiales, de un amigo cercano al presidente le haya tratado de ayudar a obtener una visa TN para obtener un estatus migratorio necesario para residir en Estados Unidos? Que no nos quepa la menor duda.

Suárez señala al preguntar y responder: ¿Por qué tiene que aclarar si no es servidor público? Porque el hijo de un Presidente es una "Persona Políticamente Expuesta" (PEP en inglés). lo cual en el país vecino exige un escrutinio mucho mayor en cualquier actividad, desde la apertura de una chequera hasta la compra de un inmueble. Baker Hughes ya está siendo investigada, inclusive su caso lo tramita la SEC, por posibles violaciones a la Foreign Corrupt Practices Act. La embestida y reacción colérica del presidente contra un periodista, refleja su frustración e impotencia. En lugar de usar al estado en contra de Loret de Mola, debería utilizar su posición para instruir se investigue y así demostrar con pruebas que la investigación de MCCI y Latinus es falsa y tendenciosa. En contra de lo anterior, con un desconocimiento absoluto de la ley solicitó al INAI develara información financiera de periodistas que obtienen sus ingresos en la iniciativa privada, y por ende no es de su competencia, ya que como se dijo, sus ingresos no provienen de recursos públicos. El Presidente se ridiculiza solicitando información del Registro Público de la Propiedad sobre bienes inmuebles de periodistas en especial de Loret de Mola, no solo violando sus derechos fundamentales y poniendolos en riesgo, sino que como su nombre lo dice, es Público dicho Registro, pero tiene un procedimiento reglado, los datos no se solicitan a través de un micrófono y en una pseudo conferencia de prensa.

El Presidente debe dejar de abusar de su investidura y poder. Suena inclusive absurdo, pero el presidente debe dejar de violar la ley, debe abstenerse de levantar cargos falsos en su tribunal personal a quienes se le oponen y deje de difamarlos. El Presidente efectivamente debe barrer las escaleras de arriba hacia abajo, empezando por barrer las de su casa y su gobierno.

POR JOSÉ LAFONTAINE HAMUI

ABOGADO

@JOSE_LAFONTAINE

PAL