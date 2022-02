Aprendiendo el juego del calamar

El comercio electrónico en el mundo aumentó casi un 50% en el año de la pandemia y la tendencia es al alza. En México, durante el 2021, creció en un 27 por ciento según la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), a pesar de que el 53% de los adultos en el país carece de una cuenta bancaria y por ende una tarjeta que le permita comprar más por esta vía; aunque ciertas tiendas en línea permitan hacer el pago en tiendas de conveniencia.

Este crecimiento del comercio electrónico en el mundo es un enorme reto para las aduanas porque su infraestructura y manera de operar no fue hecha para el manejo individual de miles de paquetes. Poco a poco se han tenido que adecuar a fin de responder a la realidad que casi siempre nos supera. Así, la Organización Mundial de Aduanas lleva varios años estudiando el fenómeno y dando recomendaciones a las administraciones aduaneras para que el comercio electrónico no vulnere la seguridad de los países, no evada la responsabilidad fiscal de vendedores y compradores, y se mejore la operación ante este dilema.

Ahora la OMA pone sobre la mesa un caso práctico muy interesante, por el nivel de desarrollo tecnológico y de consumo, de una aduana que está destacando en el manejo del comercio electrónico, la aduana de Corea del Sur. Para darse una idea del fenómeno que enfrenta esta aduana, podemos ver que en Corea del Sur el 19% del total de las ventas del retail se hacen a través del comercio electrónico, seguida de China con 14%, mientras que en México esta proporción es de 1%.

Con el tema: Blockchain, inteligencia artificial y big data: cómo el Servicio de Aduanas de Corea aprovecha la tecnología para supervisar el comercio electrónico, la OMA expone lo siguiente:

El Servicio de Aduanas de Corea desde el 2010 ha introducido una serie de medidas desde para responder a un número creciente de importaciones y exportaciones generadas por las ventas y compras en línea tanto de empresas como de particulares, dada la fuerte tendencia al alza en el comercio electrónico transfronterizo, pero esto comenzó en la década de 1970 cuando iniciaron el proceso de informatización, desde entonces ha estado construyendo una sólida capacidad de tecnologías de la información, automatizado el 93% de sus procesos comerciales y ha desarrollado una cultura basada en datos entre su personal.

La aduana de Corea del Sur captura los datos informados en el manifiesto y la declaración aduanera, y los analiza a través de su sistema de orientación automatizado. Los operadores postales y mensajerías están obligados a enviar la información solicitada para el despacho por vía electrónica, para permitir el aviso previo y el posible despacho previo de los envíos.

Realizan inspecciones de rayos X en toda la carga urgente y el correo internacional. Cuando el sistema de gestión de riesgos marca un paquete, el oficial de aduanas que hace la inspección ve todos los datos contenidos en el formulario utilizado para el despacho, así como la radiografía, en su computadora. Para las pequeñas y medianas empresas de mensajería que no cuentan con instalaciones modernas, la administración aduanera ha construido un Centro de logística de carga exprés que está equipado con toda la tecnología, incluidos escáneres de rayos X automáticos integrados en el sistema de transporte.

Desde 2014, los proveedores de servicios de entrega también deben informar el destino real de la carga expresa a la aduana una vez que se completa la entrega. El objetivo es evitar cualquier abuso de la facilidad de minimis por parte de los vendedores que fraccionan los envíos para aprovechar deliberadamente el sistema de exención de impuestos y los procedimientos simplificados para mercancías de bajo valor. Una vez que se ha realizado la entrega, la información se introduce nuevamente en el sistema de

orientación automatizado que realiza otro análisis de riesgo centrado en la dirección de entrega.

Evaluan el riesgo con los datos obtenidos, incluido el valor de los bienes y la dirección de entrega, que recaudan directamente de las distintas partes que crean esos datos, como vendedores de comercio electrónico, transportistas expresos y Agentes Aduanales.

De 2018 a 2020, la aduana coreana llevó a cabo un proyecto piloto que exploró el uso de la tecnología blockchain para elevar los niveles de transparencia en los flujos de información y la confianza entre los creadores de datos individuales, y para automatizar el proceso de ingreso de datos. El piloto tuvo éxito en el sentido de que la información en poder de cada participante en una transacción se compartió directamente con la aduana a través de la cadena de bloques. La razón de este éxito radica en parte en el hecho de que las transacciones de comercio electrónico son relativamente simples y están informatizadas, y que cada participante posee datos muy específicos en momentos muy precisos durante una transacción.

En el esquema de blockchain, todas las partes de una transacción (vendedores, transportistas expresos y Agentes Aduanales) envían su información, o bloque, directamente a la aduana en tiempo real, lo que le permite controlar todas las transacciones registradas en la cadena de bloques y confirmar que la información recibida era precisa.

La valiosa lección aprendida y que comparte la OMA es que el costo inicial de configurar y operar la cadena de bloques es más alto que el de otros tipos de sistemas de intercambio de datos. También es importante considerar cuestiones como el mantenimiento, la privacidad de los datos, la sostenibilidad y la escalabilidad de la red al elegir el tipo de cadena de bloques a utilizar. La aduana de Corea utiliza una cadena de bloques con permiso privado y ha encontrado problemas relacionados con la transmisión de datos de gran volumen.

En mi siguiente colaboración hablaré de la inteligencia artificial que están desarrollando en los escaners y el Big Data. Estos son los principios de la aduana moderna que se está construyendo hoy en el mundo y a la que México está ingresando por la puerta grande.

José Ignacio Zaragoza Ambrosi,

Agente Aduanal y Experto en Comercio Exterior.

@ignaquiz

