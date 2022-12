Controversia por vales

Vaya polémica la que desató la licitación consolidada de fin de año LA 006000993-E18-2022 para suministrar vales electrónicos de despensa a trabajadores de diversas dependencias del gobierno federal.

Tres de las cuatro empresas concursantes presentaron desacuerdos tras su descalificación por no cumplir los requerimientos técnicos y administrativos necesarios. Las firmas Previsión del Trabajo S.A de C.V., también conocida como Previvale, de Marco Fortuna; Edenred México S.A de C.V. que dirige Pablo Carunchio y Sí Vale S.A de C.V que lleva Gaëtan Chauderlot, son las no ganadoras que argumentan amaños en el proceso, mismo que determinó como ganadora a Toka Internacional S.A.P.I de C.V. de los hermanos Hugo y Eduardo Villanueva Cantón.

Toka fue la única que cumplió con los requisitos establecidos en la convocatoria; contrario a lo que se argumenta, fue la propuesta económica más atractiva con un monto máximo de siete mil 936 millones de pesos, y una bonificación de 0.45 por ciento; en su caso Enred propuso un monto mayor al de Toka con siete mil 971 millones, y una bonificación de 0.10 por ciento; mientras que Sí Vale ofertó ocho mil 61 millones, y bonificación de 0.97 por ciento; Previvale lanzó una propuesta de siete mil 952 millones, con bonificación de 0.25 por ciento.

Lo que no dicen las perdedoras es que cometieron fallos imperdonables como el de Previvale que no presentó manifiesto de vínculos con servidores públicos que emite la Secretaría de la Función Pública. Edenred presentó una constancia de cumplimiento con el IMSS a un nombre otra empresa; mientras Sí Vale no agregó la autorización para hacer pública el cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social del instituto. Por el contrario, Toka, de los hermanos Villanueva, demostró su experiencia de 12 mil contratos celebrados con gobierno.

LA RUTA DEL DINERO

En Ciudad Victoria, Tamaulipas el alcalde, Lalo Gattas, busca hacer valer el principio de la 4T de privilegiar los intereses del pueblo por encima de los particulares y exige a Telmex el pago de derechos que esa concesionaria debe al municipio por 365 millones de pesos y que podrían llegar a 400 millones con recargos. Esto por el uso de infraestructura municipal sin autorización, y carecer de licencias y permisos para el tendido de fibra óptica, de acuerdo con el Reglamento de Construcción y la Ley de ingresos de Municipios de 2022. Los recursos en cuestión apoyarán los programas sociales... Uno de los compromisos de la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), es que las instituciones que realicen pruebas clínicas tengan diagnósticos certeros. Acaba de acreditar al laboratorio clínico del Centro Médico Naval de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar), al frente del almirante José Ojeda Durán, en las disciplinas de química clínica, hematología y coagulación, inmunología e inmunoquímica y uroanálisis de la Norma Mexicana NMX-EC-15189:2015 equivalente a la ISO 15189:2012.

POR ROGELIO VARELA

ROGELIOVARELA@HOTMAIL.COM

@CORPO_VARELA

PAL