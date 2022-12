Presumir que le robas un beso a tu novia es de adolescente

Juan Soler, novio de Paulina Mercado, dijo con mucha ternura que le roba besos a su amor, muchos al escuchar esto y llenos de celos dicen que a los 56 años de Juan y a los 50 de Paulina, a esa edad de ambos nadie debe robar besos sin antes lavarte los dientes, no sean envidiosos, se vale vivir varias veces la adolescencia. Cuando te enamoras no importa que sea la quinceava vez, todos actuamos como si acabáramos de descubrir el amor.

¡Qué triste que lo único que vende hoy en día es cuando uno habla feo del otro, cuando uno le pega al otro y que, si no pasa nada horrible con una pareja, la gente siente que son un par de aburridos!

Juan ¡Róbale besos a Paulina! Son bellos, atractivos y que lindo que se quieran mucho y tengan ilusión, si otros los critican por envidia, coraje y celos al sentir que ustedes si se quieren mucho es porque lamentablemente en la actualidad, media humanidad se come a la otra mitad de los humanos.

HAY MUJERES QUE LE DESTROZAN LA VIDA AL MARIDO Y ESO ES LO QUE MEGHAN MARKLE LE ESTÁ HACIENDO A HARRY, ELLA VENDER SUS BERRINCHES DE QUE LA DISCRIMINAN, ÉL PASÓ DE SER UN PRÍNCIPE CODICIADO A SER SU MARIONETA

Hay mujeres que le destrozan hasta el futuro a sus maridos y eso es lo que realmente ocurre en “El culebrón de Meghan Markle y el príncipe Harry” hay una chilladera constante en la que cuentan por milésima vez la gran grosería que le hizo Kate, la esposa del Príncipe William.

La verdad oculta es que Harry, quien siempre vivió en la corte al pie de la Reina Isabel, de ser el Príncipe codiciado del mundo, los Reyes ya ni la palabra le dirigen la palabra y sus hijitos no son principitos, ni tienen oportunidad de nada. ¿Cómo no van a chillar si ya saben que el Rey va a ser William y la Reina será Kate? Saben que Meghan no va a ser nada en la realeza y que sus hijitos no son nadie.

Claro que Meghan todo lo vende y chilla y chilla, porque sabe que cada vez que sale llorando en una entrevista diciendo que la discriminaron, le pagan millones. Aquí el que va a sufrir es Harry que pasó de ser Príncipe a ser Juan de las Pitas y marioneta de su esposa. ¡Qué diferencia con Kate Middleton! Ella tampoco es de la realeza, pero su forma de conducirse es impecable, su comportamiento no tiene un “pero” mientras Meghan se la vive en un berrinche eterno, ¿a ver qué tanto aguanta Harry? Hay que ver dentro de 10 años, el tiempo dirá si realmente a él le valió la pena dejar su vida perfecta por la actriz y si sigue tan feliz a su lado como dice serlo ahora.

