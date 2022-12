Shakira supera infidelidad con canciones

LA CANCIÓN QUE LE COMPONDRÁ SHAKIRA A PIQUÉ, AHORA QUE SABE QUE NO FUE UN AÑO QUE LE PUSO LOS CUERNOS, ¡FUERON DOS!

Cada vez que le cachan otra “infidelidad” a Piqué y trasciende como nota mundial, Shakira lo convierte en canción y lo vuelve una fortuna en dinero, así es como ella procesa su duelo, además de pensar: “Qué tonta, no me di cuenta ¡que no fue un año de infidelidad, fueron dos! Y mientras todos se mueren por mí a nivel mundial cuando muevo las caderas ahora estoy sola arrinconada viviendo dentro de una pesadilla”.

Hay que esperar a ver qué canción va a componer ahora que Shakira vio el video que en su propia casa aparece Clara Chía hace un año y medio con Piqué aprovechando que la cantante y sus hijos estaban de viaje, lo que sí es seguro es que la canción que haga será un reflejo de lo que hace la mayoría de los hombres que piensan: -¿Para qué pagó un hotel si tengo mi casa y mi vieja ni está?-.

Nadie se divorcia en un instante, ni porque acaban de tener un problema. Casados significa. casa de dos. Cuando llega el divorcio, es porque ese negocio ya llevaba tiempo viniéndose abajo, y cuando las parejas empiezan a no funcionar, primero nos agarramos de un clavo caliente para salvarlos, pero ya la convivencia no pasa la prueba ni de panzazo.

¡DE UNA PULGA SE HIZO UN CABALLO! LA JUEZA DICE QUE NO SE APRESURÓ A DICTAR SENTENCIA ANTES DE FEBRERO 2023 PUES NO ES JUEZA PRIVADA DE PABLO LYLE, ES JUEZA EN MIAMI CON CIENTOS DE CASOS QUE RESOLVER

¡De una pulga se hizo un caballo! Ya es un hecho consumado, la jueza no le dictará sentencia a Pablo Lyle antes de febrero de 2023, sin importar cuanto padezca él porque dio a entender que ella no es jueza de Lyle, es jueza del juzgado de Miami y tiene mil casos por resolver y pese a que para él, esto es una tragedia, no es el único que tiene problemas y ella tiene otros cientos de casos, por eso no dará su resolución antes y explicó que no habrá nuevo juicio ni en Miami ni en otra ciudad donde no vivan tantos cubanos como pidieron los abogados de Pablo porque según la Magistrada, él ni siquiera tuvo vela en ese entierro ya que él no iba manejando el día del homicidio involuntario.

¡Qué zozobra y agonía tan horrible y grave para Pablo en Estados Unidos, durante tres años ha comprobado en carne propia que no hay que morirse para saber lo que es vivir en el infierno!

CRISTIANO NUNCA VIO LO QUE SÍ TIENE

A Cristiano Ronaldo no le basta con tener avión, todo el dinero del mundo, que medio universo muere de admiración por él, cuelga la cara porque no ve nada de lo que tiene, solo ve que él quería llevarse el título del mayor goleador en Mundiales y que no lo metieron los 90 minutos solo 45 y no pudo ganar el campeonato del goleador y por eso se regresó cabizbajo, lleno de frustración a su casa, porque nunca vio lo que sí tiene.

POR SHANIK BERMAN

MAAZ