Alcohol adulterado en tu casa

Estamos próximos a las fiestas decembrinas, las celebraciones de fin de año y un invitado que no puede faltar por lo general es el alcohol, es una de las temporadas del año en el que existe mayor desplazamiento de botellas de bebidas alcohólicas en todo el mundo.

Durante los últimos años hemos escuchado sobre el alcohol adulterado y sus peligros, Colombia ha tenido una oleada de este tipo de bebidas, tanto que en las últimas tres semanas ha cobrado la vida de 23 personas. En Puebla también se han detectado muchos casos, el más reciente fue apenas en el mes de octubre en donde decenas de adolescentes fueron víctimas del alcohol adulterado en una fiesta de Halloween.

¿Por qué es tan peligroso? El alcohol adulterado se compone de un químico que se utiliza como anticongelante, disolvente o combustible llamado metanol, el etanol es el alcohol apto para el consumo humano y el metanol es el que nos envenena.

Al ingerir metanol, éste llega a la sangre y cuando es metabolizado por el hígado, a través de unas enzimas llamadas alcohol deshidrogenasa, éstas lo convierten en formaldehido y después otras enzimas lo transforman en un “veneno” llamado ácido fórmico, este compuesto viaja por la sangre dañando órganos, células, neuronas e incluso dañando el ojo al grado de causar ceguera, la dosis letal de metanol comienza desde los 30 ml, que pueden ser encontrados aproximadamente en dos copas.

Es muy importante tener en cuenta algunos factores que nos pueden ayudar a que una de estas botellas no caiga en nuestras manos y si esto llegara a pasar, tomar en cuenta un par de tips para reconocerlas. En primer lugar, es importante comprar las bebidas en establecimientos reconocidos y no en la tiendita de la esquina en donde no hay ninguna certeza del origen de dichas bebidas, además debemos estar alertas de no confiar en ofertas demasiado tentadoras, es decir, si una botella de whisky que normalmente cuesta 800 pesos nos la quieren vender en $200, pues algo ahí no está bien.

También es importante girar y agitar la botella para ver que no tenga sedimentos o basura, que la tapa esté cerrada de fábrica y con los marbetes de hacienda debidamente colocados. Les voy a pasar dos tips que les pueden ayudar a reconocer el alcohol adulterado: El metanol tiene un muy mal sabor, como a metal, es astringente y causa cierto ardor en la boca, si en algún momento te dan a beber algo que al probarlo no te gusta o no te sabe bien, es mejor no beberlo y pedir que lo cambien, siempre confiar en nuestro instinto.

El segundo tip y creo el más importante y fácil de reconocer, es que el alcohol adulterado es tan fuerte que con muy poca cantidad te pones muy mal, con apenas dos copas parece que hubieras bebido una botella entera, aparecen náuseas, dolor abdominal, mareo, no podemos caminar, dolor de cabeza, desorientación muy marcada. No es normal en absoluto, esa es una clara señal de intoxicación por metanol y debemos llevar a la persona de inmediato a urgencias o llamar al 911, ya que cada minuto que pasa, el hígado metaboliza este compuesto y nos está envenenando. Para hacer más difícil su labor a los delincuentes, debemos destruir las botellas al terminar de consumirlas o en su defecto raspar las etiquetas.

POR RUDY TERCERO

