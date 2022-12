Una ventana al futuro

Soy consciente de que, a muchos mexicanos, el conflicto político y social en Perú no es de su interés. Sin embargo, no deberíamos desdeñar lo que ocurre en el país sudamericano ya que los últimos acontecimientos, como resultado de la destitución de su ahora expresidente Pedro Castillo, pueden ser una ventana hacia lo que podría ocurrir en México en el futuro. Luego de su intento de disolver el congreso y gobernar a decretazos, Pedro Castillo, al ver que su anuncio no tuvo el apoyo del ejército, ni de la policía, vaya ni siquiera de su vicepresidenta Dina Boluarte hoy presidenta legítima de Perú, decidió huir. Sí, huir. Lo subrayo porque a las izquierdas no le gusta reconocer las verdades y tratan de convencer al puro estilo Goebbels, de que quien dio el golpe de estado fue el congreso, pero quien intentó hacerlo fue el pequeño Castillo, hoy recluido para que responda por siete delitos, entre ellos el de rebelión. En consecuencia, tres días después, supuestos grupos apoyadores de Castillo han asolado las calles de diversas ciudades peruanas para mantener, de manera artificial, una imagen de que “un pueblo apoyador de Castillo” exige su regreso al poder. Nada más falso. Pero en esa falsedad, los enfrentamientos con la policía ya arrojan ocho fallecidos y un número aún no determinado de heridos. Desde su reclusión, Castillo que aun se autonombra presidente, que ya no lo es porque el congreso legítimo y en funciones ya lo corrió, se dice perseguido político, secuestrado y víctima de un golpe de estado. Muchos de los líderes de izquierda tienden a mentir, les gusta hacerse las víctimas, cuando es claro que existe una directriz desde el Foro de Sao Paulo para hacer de estos países paraísos comunistas. Pero que nadie cante victoria. Maricarmen Ávila, presidenta de la comisión de relaciones exteriores del congreso de Perú, me dijo en entrevista que México no podrá “rescatar” a Pedro Castillo por el simple hecho de que es derecho único de Perú juzgarlo por su incompetencia, su incapacidad moral y su pretendido golpe de estado. Aseguró que no lo veremos paseando por Cancún o Acapulco con su amigo amlo. En esa entrevista nos reveló que se le decretará a Castillo prisión preventiva de al menos 18 meses para que permanezca encerrado mientras inician los siete juicios que obran en su contra. Mientras tanto, Perú es asolado por grupos resurgidos de Sendero Luminoso, sembrando el terror y el pánico entre la población. No debemos desdeñar lo que ocurre en Perú. Algo similar podría ocurrir en México ante una eventual derrota de Morena en la elección presidencial de 2024. Los hechos nos demuestran que los aprendices de dictadores de la izquierda no saben perder y son incapaces de reconocer una derrota. Ante esa realidad, analicemos y hagamos prevención ante lo que está por venir, porque estoy seguro de que ante el ahogamiento que sufrirá el INE con la reforma electoral, la oposición puede levantarse con un contundente triunfo ante el hartazgo de las mentiras y el deseo de perpetuarse en el poder de esta clase política. Perú nos está mostrando lo que puede ocurrir en México, no lo echemos en saco roto.

Corazón que sí siente

Personaje de la noticia, Ricardo Montreal, aun integrante de Morena en el Senado. Votó en contra el bodrio de reforma electoral. Dice que no busca estar bien con la oposición, pero hoy le aplauden ante su valentía desde dentro y fuera de Morena.

POR JESÚS MARTÍN MENDOZA

JESUS.MARTIN.MENDOZA001@GMAIL.COM

@JESUSMARTINMX

