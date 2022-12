Será el negro Addams

La serie Wednesday se ha convertido en todo un fenómeno televisivo. Personalmente estoy obsesionada con la historia, las escenografías, los personajes, y el styling que han elegido para cada personalidad.

Para los que no saben de qué hablo, Netflix ha lanzado la serie Merlina, bajo la capa del gran Tim Burton, en este proyecto seguimos la adolescencia de la hija mayor de Morticia y Gomez Addams, quien enfrenta un nuevo reto al llegar a un internado para niños “rezagados”: Nevermore Academy.

La historia es una maravilla, pero fuera del gran estilo cinematográfico que tiene Tim Burton, la construcción del personaje de Wednesday Addams es una genialidad. La niña tiene muchas características, en su lenguaje predomina el humor negro, las citas de terror y diálogos morbosos, con referencias oscuras; pero lo que más resalta al ojo crítico fashionista es la clase magistral de estilo para usar los tonos negros.

Aunque parezca fácil en el resultado final, combinar el color negro es mucho más complicado. Cada escena que actúa Jenna Ortega ha sido pensada en escenarios góticos acompañados de outfits oscuros; el principal es el uniforme que usan los estudiantes de Nevermore, que en un principio es de líneas moradas y negras, pero donde se hizo una excepción para Merlina, a quien le dan roña los colores, y se combina un negro y gris.

Detrás del styling de cada capítulo de la serie está la creatividad de la diseñadora de vestuario, Collen Atwood, una eminencia de la industria que ha sido nominada 12 veces al Oscar, de los cuales ha ganado por Chicago, Memoirs of a Geisha, Alice in Wonderland y Fantastic beasts and where to find them.

Su estilo no ha cambiado a lo largo de las distintas interpretaciones, siempre gótica, con un maquillaje mortífero (casi en traslúcido y blancuzco), casi siempre con la elección de vestidos negros de manga larga, en su mayoría, y cuellos de estilo “pilgrim” en blanco, pero en esta nueva proyección se le da un estilo más refinado, cotidiano, y urbano, que es dónde Collen Atwood lanza su magia, según ha contado, inspirado en el estilo callejero londinense. En esta nueva Wednesday vemos pantalones negros, sudaderas a cuadros, capas, chamarras de piel, encajes en blanco, calcetas deportivas, sneakers y vestidos estampados.

Dejando de lado la ropa, indiscutiblemente, uno de los detalles más llamativos del look del uniforme son sus zapatos: los divinos, y monstruosos, mocasines Monolith de Prada. La pieza, que hizo su debut en 2019 ha sido una de las favoritas entre las celebridades como Kendall Jenner y Bella Hadid hasta Avril Lavigne, y ahora el personaje Wednesday lo vuelve a poner en la mira.

POR BEGOÑA COSÍO

@BEGOCOSIO

MAAZ