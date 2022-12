¡Adiós 2022! ¡Bienvenido 2023! ¡Por un nuevo año con TODA LA SALUD!

Bienvenidos a mi columna de El Heraldo de México finalizando este 2022. Mis muy queridos lectores y mi Arafamilia bella, el tiempo pasa muy rápido espero que hayan cumplido muchos de sus propósitos y comencemos este 2023 llenos de energía positiva y con toda la actitud para hacer de cada día un mundo mejor.

Va todo tan de prisa que a veces ni cuenta nos damos de tantas cosas, dejamos pasar muchos detalles y damos todo por hecho. Siempre lo digo y lo seguiré diciendo, aprovechemos el tiempo en familia, hay que decirle a la gente que la queremos y demostrar nuestro amor, que no se quede nada guardado, hay que expresar nuestros sentimientos con los amigos y gente amada.

En esta ocasión inicio recordándoles lo importante que es la adopción de mascotas, en especial en estas fechas por favor no compren animales por que eso sólo ayuda a que la explotación siga, los animales no son juguetes, no son regalos, no son peluches ni pasatiempos. Tener una mascota implica responsabilidades y hay que hacerlo con amor y con conciencia, siempre estando al pendiente y haciéndonos cargo de ellas.

Si de verdad quieren dar amor adopten animales sin hogar, hay tantos que tratamos de acomodar, yo tengo cinco perritos en pensión los cuales ya están entrenados y listos para ser adoptados por una familia amorosa, ojalá que ustedes mis lectores tuvieran el espacio para adoptar amor y para darles un hogar a cada uno de mis peques. Si alguien está interesado comuníquense por Instagram a mi página @perrisimoamor. Las personas que no pueden adoptar o hacerse cargo de ellos, siempre hay otras maneras de ayudarlos.

Yo acostumbro llevar un costal de croquetas para darles a los perritos que encuentro en las calles, desearía que ya no hubiera, ojo, no son perros de la calle son perritos abandonados. Les pido que cerremos este año haciendo mucha conciencia en esto en ayudar a que no sufran ese abandono los animalitos y si ven o sospechen de algún caso de maltrato animal, ¡por favor denuncien! (@brigadadevigilanciaanimal). Háganmelo saber en mis redes, en mi página siempre encontrarán un medio para difundir ese tipo de injusticias. Gracias, siempre seré voz para ayudar a estos animalitos seres de amor.

Amigos, todo en la vida requiere de un balance y anteriormente ya les hablé de los riesgos de consumir azúcar en exceso, así que hoy también quiero hablar del problema de consumir demasiada sal.

Consumo excesivo de sal: El cuerpo necesita una pequeña cantidad de sodio para funcionar de manera adecuada, pues ayuda a la presión de la sangre así como a la función de los nervios y los músculos; sin embargo, en exceso, puede ser dañino para tu salud.

Consumo recomendado de sodio: La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda consumir poco menos de 5 gramos de sal al día, lo que equivale a 2 gramos (2 mil mg) de sodio.

Consecuencias por consumir sal en exceso: Al consumir demasiada sal se corre el riesgo de enfermedades crónicas como función inadecuada de riñones, hipertensión arterial y retención de líquidos. El exceso de sal en la dieta incrementa la presión arterial causando aproximadamente el 30 por ciento de hipertensión, representa un posible factor para el cáncer gástrico y está asociada con la insuficiencia renal y la osteoporosis.

¿Cuál es el tipo de sal más saludable? Tanto la sal marina como los tipos de sal sin refinar son las mejores opciones para tus comidas.

Mi recomendación siempre es tratar de llevar un balance en todo lo que nos gusta, eso me funciona muy bien y recuerden que no podemos lucir bien si no le damos al cuerpo lo necesario.

Amigos gracias por acompañarme a lo largo de todo este año en esta sección, Salud con belleza, por escribirme y hacerse presentes con su apoyo en todos mis proyectos. No dejen de ver #LaRebelión la cual la pueden disfrutar ya, sólo por @vixplus. Es mi último estreno de este año, el 2022 tuve el privilegio de estar en tres proyectos a la vez además de hacer gira de teatro. Saben que lo que hago es con todo el corazón para ustedes, y espero y deseo que todos tengan un gran cierre de año y que este próximo 2023 esté lleno de salud, abundancia y felicidad, que se cumplan muchos sueños. ¡Felices fiestas para todos! Mis lectores del Heraldo y mi #Arafamilia bella. Los quiere y los ama su amiga Aracely Arámbula.

