¡Apareció la CNDH!

Una Comisión de derechos humanos ausente. Eso tenemos como país.

La presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, que llegó sin legitimidad y no trabaja para construirla, sino para confirmarse ilegítima; que fue impuesta y con el correr del tiempo deja en claro a quién responde, y no, no es a las víctimas; que no aparece para condenar tragedias ni acompañar a quienes sufren abusos; que presumió despedir a una cocinera de la Comisión por cobrar “como chef” pero lejos de bajarse el sueldo, se lo aumentó (y recibe un sueldo mensual casi 50 mil pesos superior al del presidente López Obrador, según el Manual de Percepciones de Servidores Públicos CNDH); que no está donde debería, porque prefiere acomodarse cerca del poder; apareció.

La que no dice una palabra sobre la violencia desbordada; aquella que nunca reparó en que México fuera el país donde más personal médico ha muerto por COVID; la que no se ha detenido a hacer ni una mención sobre la violencia machista que asesina mujeres por su condición de género; la titular de una Comisión que calla sobre el desabasto de medicinas para niñas y niños con cáncer; asomó la cabeza.

No lo hizo para defender a las víctimas de la violencia, o para criticar algún abuso de autoridad. No. Apareció para montarse en la agenda delineada desde Palacio Nacional.

La CNDH “recomendó” al Congreso de la Unión la “transformación del Instituto Nacional Electoral”, organismo que calificó como un “instrumento de sabotaje de la voluntad del pueblo”.

En un comunicado, aseguró que "órganos autónomos únicamente de nombre, instrumentos parciales, de sabotaje de la voluntad del pueblo, que sólo han servido para el mantenimiento de vicios que por años, si no es que por siglos, han manchado nuestros procesos electorales".

A través de la recomendación general 46/2022, la CNDH pidió al Congreso realizar acciones legislativas necesarias para efectuar las modificaciones que garanticen el derecho pleno a la democracia del pueblo mexicano.

"La CNDH hace un llamado público, respetuoso, a las y los legisladores de la República para que, tomando como referente las luchas democráticas mencionadas, y las posteriores, revisen la legislación electoral vigente, realicen un análisis honesto y serio que recoja las expectativas ciudadanas actuales", señaló.

Al frente de la CNDH hay una piedra que obstaculiza el camino de los derechos humanos. Eso ya lo sabíamos. Ahora, también sabemos que hay una activista dispuesta a utilizar una institución para el fin que mejor convenga a quienes la pusieron donde está.

Quien esto escribe está lejos de aplaudir al actual INE, su funcionamiento, integración y desempeño (ahí están decenas de textos críticos ya publicados), pero mucho más lejos estaremos de acompañar a quien manosea la CNDH para fines propios y de su grupo político, ignorando la responsabilidad que la Comisión a su cargo debería abanderar.

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

M.LOPEZSANMARTIN@GMAIL.COM

@MLOPEZSANMARTIN

MBL