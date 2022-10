La noche de Halloween se acerca

Sin duda la opción para ver en cines en los próximos días es Halloween: La Noche Final, cinta que le pone punto final a la franquicia liderada por la gran Jamie Lee Curtis, quien recientemente estuvo en México para promocionar dicho filme y con quien tuve oportunidad de platicar. Y para quienes quieran ver algo de terror en casa, también les presento una alternativa protagonizada por Gael García Bernal. Pasen a leer.

Se reivindica y se despide del personaje que la vio nacer en el cine. Así es como Jamie Lee Curtis cierra con broche de oro la franquicia que inició cuando tenía 19 años de edad. Fue su primera película en el cine y aunque en entrevista la actriz dijo no recordar exactamente cómo fueron sus inicios en el set de filmación de la cinta Halloween (ahora tiene 63 años, creo que ya pasó un tiempo de eso), Jamie Lee confesó lo que su madre, la gran Janet Leigh, le dijo al enterarse que el debut de su hija en cine sería en una cinta de terror: “Fíjate que no me acuerdo nada de eso, honestamente no me acuerdo haberle dicho algo de eso. No éramos tan cercanas, pero estoy segura de que ella estaba feliz por mi”. Y es que recordemos que la carrera de Leigh tiene un antes y un después de esa icónica escena en el baño cuando es apuñalada por Norman Bates en la cinta Psicosis de Alfred Hitchcock, razón por la cual a mi me daba mucha curiosidad conocer un poco más de esa parte de su vida y resulta que en el proceso, Jamie Lee Curtis me dio un dato curioso que desconocía: “La película se hizo tan rápido...¿Sabías que la película de "Halloween" se hizo en la misma cantidad de tiempo, de días que lo que yo he estado en este tour de promoción? Toda la película, así de rápido se hizo. Fueron 17 días”.

Si algo debo reconocer es que el tour de promoción que hizo Jamie Lee Curtis en nuestro país es de los mejores que he visto para cualquier película en mucho tiempo. Pero, sobre todo, me gustó mucho ver el empeño que la actriz le puso a cada actividad que la distribuidora Universal Pictures organizó para promover la última cinta de Halloween. De ahí que se pudo dar esta entrevista en donde Jamie habla sobre lo difícil que ha sido decirle adiós a Laurie Strode después de 44 años: “Yo no creo que ninguno de nosotros estemos listos para decir adiós. Las despedidas son dolorosas, duelen mucho, duelen mucho, (son de miedo), te dan miedo, son tristes. Las despedidas no son felices despedidas normalmente es difícil terminar las cosas, sin embargo, son apropiadas”.

A pesar de que parecía indestructible, sobre todo como lo vimos en Halloween Kills: La Noche Aún no termina, Michael Myers por fin muere en esta película (Sí, ni me vayan a reclamar por estar spoileando algo que es por demás obvio… ¿O a poco creyeron que el personaje no muere para su gran final? Bueno, la verdad es que yo si lo llegué a dudar) Aquí lo interesante es ver cómo le dan muerte a uno de los villanos más emblemáticos del cine slasher y para ser honesta no está mal. Obvio después de la porquería de película que vimos en 2021, esta resulta ser una verdadera joya cinematográfica. Si uno llega con las expectativas muy abajo, con el tambo de palomitas más grande que se encuentren y harto refresco para pararse sin temor al baño, no la pasa mal. Pero no esperen mayores sorpresas, aunque para mi la actuación de Rohan Campbell como el nuevo villano de la historia, me sorprendió bastante y creo que esta película le puede dar mayor visibilidad al actor de Virgin River. Obvio está por demás hablar del gran trabajo que siempre hace Jamie Lee Curtis, en esta ocasión ya visiblemente envejecida y decidida a dejar el pasado atrás. Una cinta que se debe ver en esta noche de Halloween.

Pero para los amantes del género de terror que no quieren salir de casa y prefieren hacer maratón de películas en casa, además de las que recomendé en la columna anterior, ahí está Werewolf By Night (Hombre Lobo por la Noche), un especial de Halloween en blanco y negro de apenas 52 minutos que ya se encuentra disponible en la plataforma Disney+, que vale toda la pena ver porque le rinde homenaje al cine clásico de terror. La cinta es protagonizada por Gael García Bernal, quien, como el mexicano Tenoch Huerta, también fue reclutado por el emporio Marvel para interpretar a este personaje mitad bestia, mitad hombre. En entrevista, el charolastra habló sobre la transformación emocional a la que se enfrentó al realizar un papel tan ajeno a todo lo que había hecho anteriormente: “Me prendió la curiosidad porque a mi también me gustan mucho las películas de terror, me gustan porque me asustan en realidad, para empezar, pero también porque es un género ya clásico del cine, es como la versión más operística, más estilizada del cine y que tiene sus reglas de alguna manera. Por eso los monstruos son increíblemente fascinantes y me siento muy afortunado de poder participar en algo así y quien puede además hablarlo muchísimo más y además exhibirlo y ponerlo de una forma mucho más articulado es mi paisano Guillermo Del Toro quien de alguna manera habla de una manera mucho más fascinante y de cómo los monstruos pueden ser de ese lugar en donde nosotros sublimamos nuestros traumas también, por ende, son muy humanos”. Recordemos que hace poco más de un año Gael también protagonizó la cinta de suspenso Viejos, de M. Night Shyamalan, pero nada tiene que hacer con esta otra que espera su colega Del Toro, apruebe: “No hablé particularmente de este proyecto con él pero ahora que salga me encantaría saber qué es lo que piensa. Pero definitivamente muchísimas de sus entrevistas y de lo que ha escrito fue un punto de referencia para entender o digamos la ruta de cómo indagar en torno a estos personajes también”.

La cinta es corta, se va al grano, homenajea y además entretiene. Corran a verla porque de verdad vale toda la pena.

