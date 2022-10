Tengo el enorme privilegio de conocer todo el territorio nacional, no solo sus capitales ni las zonas turísticas, sino también muchos de los pueblos que representan la enorme diversidad cultural del país.

En todos los pueblos de América y en España se conmemora como el “Día de la Raza”, con distintas denominaciones en los países hispanoparlantes, sin embargo, en todos se coincide con la reflexión social e histórica que la “conquista” produjo en Latinoamérica.

El descubrimiento de América fue un accidente geográfico, ya que Cristóbal Colón creyó haber llegado a las Indias. De ahí se inició un proceso de invasión y no de conquista, donde no solamente no se avasalló sobre la totalidad de los pueblos indígenas, sin dejar de reconocer la enorme influencia que tuvieron esas intervenciones en el ámbito religioso, social, político y económico de todo el continente.

La ONU ha reconocido a través de una resolución proclamando al periodo 2022-2032 como el Decenio de las Lenguas Indígenas, designando a nuestro país como la sede mundial donde se expondrán las metas y acciones a desarrollar en dicha década.

La lucha indígena en todo el continente ha sido por consolidar el reconocimiento que por siglos han tenido a pesar de las invasiones tanto de extranjeros, como de mestizos y hasta de los propios integrantes de las etnias, en donde una y otra vez han sido objeto de intervenciones “colonizadoras” en las que se han atacado sus usos y costumbres, también han participado empresas hambrientas de obtener sus recursos naturales y hasta sus artesanías, abusando de la marginación en la que tristemente se han desarrollado.

El 12 de octubre es el Día de la Resistencia Indígena, donde la lucha por la dignidad y la enorme diversidad cultural humana, se suman para gritar al unísono que el respeto a sus decisiones, identidades y formas de vida, también lo es para sus territorios, lenguas (68), y recursos naturales.

Durante el porfiriato, en 1892, se decretó el día 12 de octubre como fiesta nacional, fue hasta 1917 que Venustiano Carranza lo denominó “Día de la Raza”; Álvaro Obregón continuó con esa tradición que Don José Vasconcelos, Secretario de Educación Pública, a quien por cierto se le reconoce la creación de más de 1,000 escuelas rurales y 2,000 bibliotecas públicas, instituyó este día como parte de las celebraciones cívicas escolares. Fue Emilio Portes Gil quien promovió en 1929 ante el Congreso de la Unión como “Día de la Raza y Aniversario del Descubrimiento de América”.

Más allá del encuentro de 2 mundos, la resistencia internacional contra el concepto de conquista ha creado una tendencia generalizada en prácticamente toda Latinoamérica, donde los monumentos de Cristóbal Colón han sido derrumbados por sus habitantes, principalmente identificados con el Movimiento Indigenista, y México no ha sido la excepción, en la capital del país, la conocida Glorieta de Colón desapareció del Paseo de la Reforma. Hoy nos une la patria y nos nutre la pluralidad, pero principalmente hay un acercamiento inédito cada vez más intenso al mundo indígena, su respeto y admiración por parte de la enorme mayoría de los mexicanos.

POR RICARDO PERALTA

COLABORADOR

@RICAR_PERALTA

PAL